Υποχωρούν οι τιμές του ασημιού και του χρυσού, καθώς οι επενδυτές κατοχυρώνουν τα κέρδη τους εν μέσω εκτιμήσεων ότι μειώνονται οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι άρα και η ανάγκη για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,4% στα 4.470,56 δολάρια η ουγγιά, στις 10:17 GMT, αφού έφτασε στο ρεκόρ υψηλό των 4.549,71 δολαρίων την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου έχασαν 1,3% στα 4.493,20 δολάρια η ουγγιά.

Η τιμή spot του αργύρου υποχώρησε κατά 4,8% στα 75,32 δολάρια η ουγγιά, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που είχε φτάσει νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Η τιμή spot της πλατίνας υποχώρησε κατά 6% στα 2.305,15 δολάρια η ουγγιά, αφού ανέβηκε στο ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 13,2% στα 1.669,11 δολάρια η ουγγιά.

Η κατοχύρωση κερδών

«Η πτώση της τιμής σήμερα το πρωί, η οποία ακολουθεί τα ιστορικά υψηλά, οφείλεται κυρίως στο ότι οι traders αποκόμισαν κέρδη ενόψει του τέλους του έτους» εξηγεί στο Reuters ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista.

«Η διστακτική αισιοδοξία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία αντιπροσωπεύει επίσης ένα ήπιο εμπόδιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι αυτός και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «πλησιάζουν πολύ, ίσως πολύ κοντά» σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ετήσιες επιδόσεις για το ασήμι και το χρυσό

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί περίπου 72% φέτος, βασιζόμενη σε παράγοντες όπως η χαλαρότερη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, η αδυναμία του δολαρίου, οι γεωπολιτικές τριβές και οι ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Υπερβαίνοντας τον χρυσό, το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 181% από την αρχή του έτους, λόγω του χαρακτηρισμού του ως κρίσιμου ορυκτού για τις ΗΠΑ, των ελλείψεων εφοδιασμού και της αυξανόμενης όρεξης από τη βιομηχανία και τους επενδυτές.

Εν αναμονή των πρακτικών της Fed

Οι αγορές περιμένουν την δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Fed τον Δεκέμβριο, που αναμένονται την Τρίτη, για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων.

Οι traders προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο χρόνο.

Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία τείνουν να έχουν καλή απόδοση σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

«Οι τιμές του χρυσού διαπραγματεύονται με υψηλό ασφάλιστρο και θα μπορούσαν να προκύψουν καθοδικοί κίνδυνοι εάν μια επιθετική στροφή από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αιφνιδιάσει ή/και μεγάλες εκροές ETF επηρεάσουν την αγορά», ανέφεραν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμά τους.

Πηγή ΟΤ