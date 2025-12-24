Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ρεκόρ σήμερα, ξεπερνώντας —για πρώτη φορά στην ιστορία— το επίπεδο των 4.500 δολαρίων, καθώς η αγορά μοιάζει να ωθείται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ιδίως την κρίση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, και την προοπτική προσεχών νέων μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Το πολύτιμο μέταλλο, κατεξοχήν αξία-καταφύγιο, έφθασε ως ακόμη και τα 4.519 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια). Η τιμή του έχει σημειώσει ιλιγγιώδη, αλματώδη άνοδο (+70%) από την αρχή της χρονιάς που φεύγει.

Γενικότερη άνοδος στην τιμή των μετάλλων

Η νέα αύξηση εγγράφεται στη γενικότερη άνοδο των τιμών των μετάλλων: ο άργυρος και ο χαλκός έφθασαν σε νέα ύψη χθες, η πλατίνα βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Η κινητικότητα αυτή εν μέρει εξηγείται από την κλιμάκωση του κινδύνου επιδείνωσης γεωπολιτικών κρίσεων, ιδίως αυτής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές Δευτέρα πως το «έξυπνο» θα ήταν ο βενεζουελανός ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο να «φύγει» — να εγκαταλείψει την εξουσία.

Παράλληλα, επενδυτές προεξοφλούν νέες μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve (Fed), του αμερικανικού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος, εντός 2026, με φόντο πρόσφατα δεδομένα τα οποία υπέδειξαν εξασθένιση της αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.