Η χρυσή λίρα, στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς χρυσός. Είναι ιστορία. Η χρυσή λίρα της προίκας και της φράσης «για τη δύσκολη ώρα».

Τα τελευταία χρόνια η χρυσή λίρα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ασφαλές καταφύγιο για τα ελληνικά νοικοκυριά σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Οι αποδόσεις που καταγράφει ο χρυσός στις διεθνείς αγορές, έρχονται να εκτοξεύσουν και την χρυσή λίρα στην Ελλάδα.

Το φράγμα και η χρυσή λίρα

Ορόσημο ιστορικό αποτελεί το φράγμα των 1.000 ευρώ που κατέγραψε η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας.

Η άνοδος της τιμής του χρυσού ωθεί όσους έχουν χρυσές λίρες να προχωρούν σε ρευστοποίηση με αποτέλεσμα να τηρείται λίστα αναμονής στους εν δυνάμει πωλητές, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού προς την ΤτΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται στα 1.013,16 ευρώ και η τιμή αγοράς στα 864,77 ευρώ.



Από την άλλη πλευρά, η τράπεζα Πειραιώς, όρισε τιμές πώλησης και αγοράς λιρών στα 1.010,8 και 865,8 ευρώ αντίστοιχα.

Συνολικά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 5.399, ενώ οι αγορές της από ιδιώτες έφτασαν τις 32.002.

Από τα νούμερα φαίνεται ότι λίγοι είναι αυτοί που αγοράζουν χρυσές λίρες. Από το 2000 και μετά, η κυρίαρχη τάση στην Ελλάδα είναι η πώληση λιρών και όχι η αγορά, λόγω της σταθερότητας του ευρώ.

Σήμερα οι Έλληνες έχουν αποταμιεύσει χρυσές λίρες Αγγλίας συνολικού ύψους περί τα 5 δισ. ευρώ, αξία που αντιστοιχεί στο 3% περίπου των καταθέσεών τους.

Πρόκειται για μία διαχρονική αποταμιευτική επιλογή, που λειτουργεί τόσο ως μέσο διατήρησης αξίας, όσο και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης.

Ο χρυσός

Σύμφωνα με την ανάλυση της JP Morgan Global Research, η μέση τιμή του χρυσού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ η ανοδική πορεία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως τα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2027.

Όπως επισημαίνει η JP Morgan, στη σημερινή συγκυρία ο χρυσός λειτουργεί ταυτόχρονα τόσο ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης νομισμάτων και του πληθωρισμού όσο και ως εναλλακτική επιλογή απέναντι στα αμερικανικά ομόλογα και τα money market funds.

Πηγή: ot.gr