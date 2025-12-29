5 το πρωί: Εκκρεμεί η ειρήνη στην Ουκρανία – Πρωτοχρονιά με μπλόκα και κρύο – Πένθος για την Μπαρντό
Ενόσω στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα ο Τραμπ έθετε τους όρους ειρήνευσης στην Ουκρανία, στην Ελλάδα τα μπλόκα έχουν βάλει τη θηλειά στο λαιμό της κυβέρνησης, καθώς οι αγρότες δεν υποχωρούν πριν από την Πρωτοχρονιά.
1
Πρόοδος συζητήσεων μεταξύ Τραμπ - Ζελένσκι για το ουκρανικό
- Η ειρήνευση στην Ουκρανία απέχει 5%: Κατά τη συνάντηση κορυφής στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησαν για ουσιαστική πρόοδο στο σχέδιο ειρήνης των 20 σημείων, ανεβάζοντας το επίπεδο σύγκλισης από το 90% στο 95%. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι οποίες -σύμφωνα με τον Ζελένσκι- έχουν πλέον συμφωνηθεί πλήρως, με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής επιθετικότητας.
- Εδαφικό ζήτημα, Ντονμπάς και Ζαπορίζια: Το βασικό «αγκάθι» παραμένει το εδαφικό, κυρίως σε ό,τι αφορά το Ντονμπάς, με συμβιβαστική πρόταση για πάγωμα των μαχών στα σημερινά μέτωπα και δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης υπό διεθνή επίβλεψη. Μεταξύ των δύο ηγετών συζητήθηκε επίσης το μέλλον του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, με πρόβλεψη για κοινό έλεγχο ΗΠΑ – Ουκρανίας και διαμοιρασμό της παραγόμενης ενέργειας.
- Διεθνείς επαφές και προοπτική συμφωνίας: Οι χθεσινές συνομιλίες διήρκεσαν πάνω από δυόμισι ώρες με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων των δύο πλευρών, προτού ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί πλήρης συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, την ώρα που η Ρωσία δηλώνει πως προτιμά μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διευθέτηση αντί για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Σήμερα επίκειται η επαφή με τον Πούτιν.
2
Πρωτοχρονιά με μπλόκα
- Κόβεται η Ελλάδα στα δύο: Δεν κάμπτονται οι αντιστάσεις των αγροτών που σήμερα Δευτέρα έχουν αποφασίσει να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με αλλεπάλληλες δράσεις. Εκτός των βασικών οδικών αρτηριών σκοπεύουν να φράξουν και παρακαμπτήριες οδούς, ενώ την ίδια στιγμή θα μπλοκάρουν τελωνεία και θα ανοίγουν διόδια για να μην κατατίθεται το αντίτιμο. Επίσης, το απόγευμα τρακτέρ θα μεταβούν στο κέντρο της Λάρισας.
- Το μπλόκα πιέζουν το Μαξίμου: Υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση παραμένει πολιτικά εγκλωβισμένη, πληρώνοντας το τίμημα για τη δυσχερή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας. Ήδη στο κυβερνητικό παρασκήνιο κυκλοφορούν φήμες για αντικατάσταση της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς ο υπουργός Κώστας Τσιάρας δεν βρήκε ως τώρα κανάλι επικοινωνίας ούτε με τους αγρότες της Καρδίτσας που είναι η εκλογική του περιφέρεια.
- Καθυστερεί ο διάλογος: Αυτό που δείχνει να βολεύει και να διευκολύνει την κυβέρνηση είναι η διαφοροποίηση που φαίνεται ότι προέκυψε μεταξύ των αγροτών. Βέβαια, η Πανελλαδική Επιτροπή αμφισβητεί τον αριθμό των μπλόκων που έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την πολιτική ηγεσία της χώρας, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται ούτε για οκτώ στο σύνολο που λένε «ναι» στην έναρξη διαπραγμάτευσης.
3
Χειμωνιάτικος καιρός με έντονο κρύο την Πρωτοχρονιά
- Ο καιρός σήμερα: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στα ηπειρωτικά, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5–16°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και θα αλλάζουν κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Σποραδικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας: Τρίτη και Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις: άνοδο την Τρίτη και πτώση την Τετάρτη, ενώ βόρειοι άνεμοι 4–7 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.
- Ο καιρός την Πρωτοχρονιά: Την 1η Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του νέου έτους, λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, με λίγα χιόνια στα ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4–6 μποφόρ και θα υπάρχει παγετός κατά τόπους τις πρωινές ώρες.
4
Θλίψη για την Μπριζίτ Μπαρντό
- Απεβίωσε η θρυλική ΜπεΜπέ: Δύο μήνες αφότου συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της έφυγε από τη ζωή η φημισμένη Γαλλίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό. Όπως ενημέρωσε το Ίδρυμα που φέρει το όνομά της, η εμβληματική Παριζιάνα του γαλλικού σινεμά απεβίωσε στο σπίτι της, στο Σεν Τροπέ, ταλαιπωρημένη από προβλήματα υγείας.
- Κι ο Θεός έπλασε τη γυναίκα: Γεννημένη το 1934 στο Παρίσι, η Μπαρντό εξελίχθηκε στο απόλυτο είδωλο της γυναικείας ελευθερίας και της επαναστατικής ομορφιάς. Στην πορεία της γοήτευσε εκατομμύρια καρδιές κυρίως με την έντονη και αντικομφορμιστική προσωπικότητά της που έρχονταν σε απόλυτη αρμονία με την απαστράπτουσα εξωτερική ομορφιά της.
- Η Μπαρντό έζησε τα πάντα: Η Γαλλίδα καλλονή συμμετείχε σε 47 ταινίες, παντρεύτηκε 4 φορές και άλλες τόσες επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Από τον κινηματογράφο αποσύρθηκε οριστικά το 1973 αφιερώνοντας τη ζωή της στα δικαιώματα των ζώων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν την περιέγραψε στο συλλυπητήριο μήνυμά του ως «θρύλο του αιώνα», αν και η ίδια τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί πολιτικά στην ακροδεξιά προκαλώντας αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις της.
5
Πιθανή αιτία θανάτου η ασφυξία για τους ορειβάτες στα Βαρδούσια
- Τραγική κατάληξη και αιτία θανάτου: Οι τέσσερις ορειβάτες (τρεις άνδρες 30–35 ετών και μία γυναίκα) που αγνοούνταν από τις 25/12 στα Βαρδούσια, εντοπίστηκαν νεκροί θαμμένοι κάτω από χιονοστιβάδα. Οι σοροί δεν έφεραν τραύματα και εκτιμάται ότι πέθαναν από ασφυξία, ενώ βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι, γεγονός που δείχνει την αιφνίδια εκδήλωση της χιονοστιβάδας.
- Επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού: Η επιχείρηση διάσωσης διήρκησε δύο ημέρες και συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Άμφισσα και Λιδορίκι, η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ και drone από τη Λάρισα. Οι σοροί εντοπίστηκαν σε δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή και για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο και αεροδιακομιδή στην Ιτέα, πριν μεταφερθούν σε νοσοκομείο.
- Αιτίες της χιονοστιβάδας: Σύμφωνα με την Ε.Ο.Ο.Α., η χιονοστιβάδα οφείλεται σε επικίνδυνο συνδυασμό φρέσκου χιονιού πάνω σε παγωμένο υπόστρωμα και πρόσκαιρη καλοκαιρία, δημιουργώντας ολέθριες συνθήκες. Παρά την εμπειρία των ορειβατών, η απρόβλεπτη φύση των ορεινών όγκων καθιστά αναγκαία τη μέγιστη προσοχή σε κάθε ανάβαση.
