Στη Λάρισα με τα τρακτέρ τους αναμένεται να φτάσουν αύριο Δευτέρα (29/12) αγρότες της Θεσσαλίας, τη στιγμή που η μεγαλύτερη μερίδα είναι σύμφωνη στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κατά την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις των συνδικαλιστών, παρά τη διαφοροποίηση ορισμένων μπλόκων, οι περισσότεροι αγρότες που συμμετέχουν στις μεγάλες κινητοποιήσεις είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν την ίδια σκληρή κατεύθυνση και μάλιστα σκοπεύουν να απαγορεύσουν τη διέλευση οχημάτων κατά μήκος των εθνικών οδών που ενώνουν τη νότια με τη βόρεια Ελλάδα κλείνοντας ακόμη και τους μικρούς παράδρομους.

Επί παραδείγματι στον μπλόκο της Νίκαιας πρόκειται να κλείσουν για τρεις ώρες και οι παράπλευρες οδοί.

Στα Μάλγαρα θα κλείσουν τις βασικές αρτηρίες και θα τις ανοίξουν ξανά την Τρίτη.

Παράλληλα, σύνδεσμοι αγροτών θα επιδιώξουν να αποκλείσουν και τα τελωνεία. Από την άλλη σε σημεία που δεν υπάρχουν μπλόκα, αγρότες θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων έτσι ώστε οι οδηγοί να μην πληρώνουν το αντίτιμο.

Μετά την Πρωτοχρονιά η επόμενη σύσκεψη

Με την εν λόγω ταυτόχρονη δράση οι αγρότες θεωρούν ότι θα πιέσουν ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν αποδεκτά τα βασικότερα αιτήματά τους που προς το παρόν δεν έχουν ικανοποιηθεί στον βαθμό που θα ήθελαν

Η κινητοποίηση της Δευτέρας έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι. Αμέσως μετά οι αγρότες αναμένεται να κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας και να ενημερώσουν τους πολίτες επί των αιτημάτων τους.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη προγραμματίζεται για αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα.

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς

Φυσικό είναι υπό αυτές τις συνθήκες οι ταξιδιώτες και οι επαγγελματίες που κινούνται στις εθνικές οδούς να εγκλωβίζονται για ατελείωτες ώρες στα οχήματά τους κινούμενοι με χαμηλές ταχύτητες.

«Είμαστε εδώ και μιάμιση ώρα κολλημένοι στον παράδρομο. Ακινητοποιημένοι στην κυριολεξία», έλεγαν οδηγοί. «Πάμε σημειωτόν», προσέθετε άλλος.

Πάντως υπήρξαν και περίοδο που οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο, αφαιρώντας τις σημάνσεις της Τροχαίας για να διευκολύνουν την κυκλοφορία. «Η Αστυνομία, παίζοντας το παιχνίδι της κυβέρνησης, έβαλε τα οχήματα όλα στους παραδρόμους ενώ είχε κι άλλες εναλλακτικές», σημείωνε ο Λουκάς Βούλγαρης, μέλος συντονιστικής επιτροπής μπλόκου Κάστρου.

Νωρίτερα, αγρότες από το μπλόκο της Καρδίτσας άνοιξαν για τους οδηγούς τα διόδια των Σοφάδων.

«Προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού»

Η είδηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από το Έβρο έως τη Ρόδο διαφοροποιούν τη στάση τους, θεωρώντας εφικτό τον διάλογο με την κυβέρνηση, ήταν αναπόφευκτο να προκαλέσει αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

Ο Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα, είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση που νιώθει θα πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια».

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη θα παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διαλόγου και καλούν σε συμπόρευση και τον υπόλοιπο αγροτικό κόσμο.

Μπλόκα όπως της Χαλκηδόνας κατήγγειλαν προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις.

Όσοι διαφοροποιούνται όπως για παράδειγμα το μπλόκο των Μικροθηβών απαντούν ότι παρακολουθούσαν τις συσκέψεις ως «παρατηρητές» και όχι ως μέλη της επιτροπής, γεγονός που πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση για το ποιος εκπροσωπεί ποιον στο τραπέζι ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων.