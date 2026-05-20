Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει σήμερα Τετάρτη 20/5 το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου για όλες τις εξελίξεις, ακόμη και για την επίθεση που δέχτηκε χθες από τον Τούρκο αντιναύαρχος Γιαϊτσί, που θεωρείται κι ένας εκ των εμπνευστών της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο Τούρκος αξιωματικός με ανάρτηση του στο «Χ» επιτέθηκε στον Προέδρο του ΠαΣοΚ με αφορμή την επίσκεψη στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον Ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Μαλακοπή. Ο αντιναύαρχος της γειτονικής χώρας μάλιστα εμφανίζεται οργισμένος στην ανάρτηση του αυτή, γιατί δόθηκε άδεια από τις τουρκικές αρχές.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο τονίζουν πως δεν είναι η πρώτη φόρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης γίνεται στόχος.

Το καλοκαίρι του 2025 και με αφορμή την παρουσία του στη θεία λειτουργία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στην Τένεδο, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στήριξε με δήλωση του τα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων και έκανε λόγο για την απαραίτητη ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, καθώς και για την απουσία σχολείου.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά από λίγες ημέρες η τουρκόφωνη εφημερίδα της θρησκευτικής μειονότητας της Θράκης «Μιλλέτ», που απηχεί τις απόψεις του προξενείου επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη για την τοποθέτηση του αυτή.

Με το ΠαΣοΚ να απαντά στις προκλήσεις με τον μειονοτικό βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να χαρακτηρίζει ως χυδαία την επίθεση αυτή και να επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «συνιστά μια προσπάθεια στρέβλωσης της εικόνας του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠαΣοΚ εντός των κόλπων της μουσουλμανικής μειονότητας».

Ελληνοτουρκικά και στις Βρυξέλλες

Η πρόκληση αυτή από τον Τούρκο αντιναύαρχο, συμπίπτει χρονικά και με δύο ενέργειες που έγιναν στις Βρυξέλλες.

Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε παρέμβαση ευρωβουλευτών του ΠαΣοΚ κατά συγκεκριμένων Τούρκων αξιωματούχων που προωθούν νομοσχέδιο το οποίο θα επιχειρεί να κατοχυρώσει διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές που επικαλύπτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Ενώ και χθες το πρωί ο Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε ακόμη μία ερώτηση και ζητά να μάθει αν η Τουρκία «εκμεταλλεύτηκε ευρωπαϊκούς πόρους για τον παράνομο χωροταξικό σχεδιασμό της γαλάζιας πατρίδας».

Η δραστηριότητα των ευρωβουλευτών

Στο ΠαΣοΚ υπάρχει ικανοποίηση για την δραστηριότητα των τεσσάρων πλέον ευρωβουλευτών του κόμματος, καθώς μέσα σε διάρκεια μίας εβδομάδας συνυπέγραψαν όχι μία, αλλά τρεις ερωτήσεις για μεγάλα θέματα, μία εκ των οποίων αφορούσε τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας και οι άλλες δύο το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, η πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών του ΠαΣοΚ έγινε με αφορμή νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκική κυβέρνηση και αποτελεί όπως σημειώνουν «πολύ σημαντική πρόκληση και κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου». Χαρακτηρίζουν επίσης αυτές τις αξιώσεις της Τουρκίας που βασίζονται στο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας ως «εντελώς αβάσιμες και αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της Θάλασσας».

Ο Γιάννης Μανιάτης αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών σημειώνει πως «πήραμε αμέσως την πρωτοβουλία να θέσουμε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ζητήσουμε από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης Καγιά Κάλας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε το νομοσχέδιο αυτό να μην κατατεθεί και ψηφιστεί ποτέ. Αλλά και στην περίπτωση που αυτό ψηφιστεί, να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή προσωποποιημένων και στοχευμένων κυρώσεων» σημειώνει χαρακτηριστικά και συνεχίζει «δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιου είδους προκλήσεις αναπάντητες και είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο που τόσες ημέρες μετά δεν έχουμε δει κάποια επίσημη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και την Ελληνική κυβέρνηση».

Το εσωτερικό μέτωπο, τα νέα πρόσωπα

Στη Χαριλάου Τρικούπη δίνουν ιδιαίτερη βάση στα θέματα Εξωτερικών και Άμυνας, προετοιμάζονται ωστόσο και για το εσωτερικό μέτωπο.

Η απειλή από τα αριστερά που έρχεται με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως επισπεύδει τις διαδικασίες στην επιτροπή διεύρυνσης. Ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης συγκαλεί ολομέλεια την Πέμπτη στην οποία θα ανακοινωθούν νέα πρόσωπα που εντάσσονται στο ΠαΣοΚ.

Ενώ στην συγκεκριμένη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασιστεί και η δομή της επιτροπής, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και οι δράσεις που αναμένονται να είναι πολλές σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και την περίοδο του καλοκαιριού.