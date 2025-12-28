Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Fondation Brigitte Bardot). Η Μπαρντό που αναδείχθηκε σε διεθνές σύμβολο του σεξ από την συμμετοχή της σε γνωστές ταινίες του γαλλικού σινεμά προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και την δεκαετία του 1960, στην συνέχεια απέρριψε ανοιχτά την βιομηχανία του κινηματογράφου, αφοσιώθηκε με σθένος στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, ενώ αργότερα απασχόλησε αρκετά με τις δηλώσεις της για τις μειονότητες και με την ανοιχτή της στήριξη στην ακροδεξιά της Λεπέν. Η Μπαρντό πάντως με βάση και το προσωπικό της βίωμα, άνοιξε δημόσια και το ζήτημα της ψυχικής υγείας.

Η Μπαρντό γνώρισε διεθνή αναγνώριση με την ταινία «Και ο Θεός… Έπλασε τη Γυναίκα» το 1956, σε σενάριο και σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, και για τις επόμενες δύο δεκαετίες ενσάρκωσε το αρχέτυπο της «γατούλας». Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική και άρχισε να δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα πολιτικά. Η ένθερμη υποστήριξή της στα δικαιώματα των ζώων έδωσε στη συνέχεια σε εμπρηστικές δηλώσεις για εθνοτικές μειονότητες και σε ανοιχτή στήριξη του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας, γεγονός που οδήγησε σε σειρά καταδικών για υποκίνηση φυλετικού μίσους.