«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, αποχαιρετώντας σε σημερινή ανακοίνωση του την Μπριζίτ Μπαρντό.

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λαμπρότητα που μας άγγιξε».

«Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος για την Μπριζίτ Μπαρντό και κατέληξε λέγοντας πως ήταν αυτή «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».

Δήλωση και από Μπαρντελά, από την Εταιρεία Προστασίας Ζώων και την PETA

Ο θάνατος της θρυλικής Μπεμπέ, έφερε όμως πλήθος αντιδράσεων και σχολίων. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση, Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος τόνισε πως: «Ο γαλλικός λαός χάνει σήμερα τη Μαριάν που αγάπησε βαθιά και της οποίας η ομορφιά μάγεψε τον κόσμο. Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν μια γυναίκα με καρδιά, πεποιθήσεις και χαρακτήρα. Παθιασμένη πατριώτισσα και λάτρης των ζώων, τα οποία προστάτευσε σε όλη της τη ζωή, ενσάρκωσε μόνη της μια ολόκληρη εποχή της γαλλικής ιστορίας και, πάνω απ’ όλα, μια συγκεκριμένη ιδέα θάρρους και ελευθερίας.»

Αντίστοιχα, το δικό της μήνυμα για τον χαμό της Μπαρντό έστειλα και η Γαλλική Εταιρεία Προστασίας Ζώων (SPA France): «Η SPA αποτίει φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό, μια εμβληματική προσωπικότητα και ακούραστη υπερασπίστρια της φιλοζωικής υπόθεσης. Από τη δεκαετία του 1970 και αργότερα μέσω του ιδρύματος που δημιούργησε τη δεκαετία του 1980, αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση όσων δεν έχουν φωνή. Η αταλάντευτη δέσμευσή της συνέβαλε στην αλλαγή νοοτροπιών και στην επίτευξη σημαντικών προόδων στην προστασία των ζώων… Σε ευχαριστούμε, B.B., για όλα όσα προσέφερες».

Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «μια εκπρόσωπος όλων των ειδών», δήλωσε η ιδρύτρια της μκο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ.

«Από τα διασωθέντα περιστέρια στο Σεν Τροπέ μέχρι τα αγαπημένα της σκυλιά, η Μπριζίτ θα λείψει στην PETA», έγραψε σε ανακοίνωσή της η ιδρύτρια της οργάνωσης.

Ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «αγωνίστηκε, ακόμη και στο δικαστήριο, για να τα προστατεύσει όλα», συνέχισε.

Στο βιβλίο της Ίνγκριντ Νιούκερκ «One Can Make a Difference», που εκδόθηκε το 2008, η Μπριζίτ Μπαρντό αφηγήθηκε ότι πούλησε κοσμήματά της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα «για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο και να υπερασπιστεί τα ζώα», σύμφωνα με την ιδρύτρια της PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων).

Η Νιούκερκ καλεί «το κοινό να τιμήσει τη μνήμη της αναλαμβάνοντας δράση για τα ζώα σήμερα, ώστε οι σπόροι που έσπειρε να συνεχίσουν να ανθίζουν».

Η PETA βράβευσε την Μπριζίτ Μπαρντό το 2001 για τον ακτιβισμό της υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

Η Μπαρντό συνέβαλε επίσης στις εκστρατείες της οργάνωσης, όπως η εκστρατεία του 2013 για να σταματήσει η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης Fortnum & Mason να πουλάει φουά γκρα.

Ανακοίνωση και από τον Δήμο του Σεν Τροπέ

Η Μπριζίτ Μπαρντό «ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε», δήλωσε ο δήμος του Σεν Τροπέ, ο οποίος τον χειμώνα αριθμεί περί τους 3.500 κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι μετατρέπεται σε πόλο έλξης για το διεθνές τζετ σετ.

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας», ανέφερε αποτίοντας φόρο τιμής η πόλη όπου η Γαλλίδα ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γνωστή και όπου πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Σύμβολο του κινηματογράφου, «η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου ήταν η πιο λαμπρή πρέσβειρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μικρή μεσογειακή πόλh. «Με την παρουσία και την αύρα της, άφησε το στίγμα της στην ιστορία της πόλης μας και βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο», συνεχίζει η δήλωση.

Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έκτοτε, το Σεν Τροπέ παρέμεινε το αγαπημένο καταφύγιο της ηθοποιού, ιδιαίτερα η Λα Μαντράγκ, μια όμορφη έπαυλη κοντά στην παραλία, όπου η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το Ίδρυμά της στο AFP.