Η νέα βδομάδα θα κυλήσει σε χειμωνιάτικο μοτίβο, χωρίς εκτεταμένες κακοκαιρίες, ωστόσο θα μας απασχολήσουν σποραδικές βροχές και τσουχτερό κρύο από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στη συνέχεια.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στα ηπειρωτικά τμήματα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται κατά περιόδους στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι έως 9 – 10 βαθμούς στα βόρεια, 15 στα δυτικά, 16 στην Κρήτη και 12 – 13 στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι 3 – 4 μποφόρ και θα στραφούν σε νότιους. Στο Αιγαίο το πρωί αναμένεται ένα ισχυρό βόρειο ρεύμα έως 7 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί και νότιοι εξασθενημένοι άνεμοι.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός και λιακάδα με αρκετό κρύο. Η θερμοκρασία από 5 – 12 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι το πρωί 4 – 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν και βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ασθενείς.

Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τσουχτερό κρύο. Η θερμοκρασία από 1 – 9 βαθμούς και θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, το πρωί ισχυροί μέχρι και 6 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν σημαντικά.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, με λίγες νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές.

Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 13 βαθμούς στα βόρεια, 15 – 17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 18 στην Κρήτη. Δυτικοί οι άνεμοι στα πελάγη 3 – 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6.

Την Τετάρτη αναμένεται κατά περιόδους συννεφιά και λίγες βροχές στα δυτικά, νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει έως 8 στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι, 12 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και έως 16 στο νότιο Αιγαίο. Βόρειοι οι άνεμοι στα πελάγη 4 – 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αναμένονται στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.