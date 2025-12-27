Ανασύρθηκαν οι σοροί των τεσσάρων ορειβατών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια, όταν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα σε δύσβατο σημείο.

Οι διασώστες, τους εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.

H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, στα μέσα ενημέρωσης μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανάσιου Διάκου, Κ. Μακροκωστόπουλος ο οποίος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στο όρος Βαρδούσια.

Στην ερώτηση αν βρέθηκαν όλοι μαζί ο πρόεδρος της κοινότητας τόνισε: «Βρέθηκαν στην αρχή οι τρεις και μετά λίγο πιο κάτω σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο τέταρτος. Πιθανόν ο θάνατός τους να προήλθε από ασφυξία γιατί τους παρέσυρε αρκετά μέτρα από το μονοπάτι. Δεν έπεσαν σε χαράδρα, όπως ήταν η πλαγιά του βουνού, ήρθε η χιονοστιβάδα τους παρέσυρε μαζί, οπότε ενδέχεται να μην πεθάνανε από τραύματα αλλά από ασφυξία. Δυστυχώς φύγανε τέσσερα νέα παιδιά που ήρθαν εδώ, που αγαπούσαν το χωριό, την περιοχή ερχόντουσαν συνέχεια και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ».

«Τα παιδιά ξεκίνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων πολύ πρωί, είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία λιακάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνησαν ανέβηκαν στο βουνό, τα παιδιά είχαν ανέβει αρκετές φορές, την ξέρανε την περιοχή, ήταν οργανωμένοι, είχαν τον εξοπλισμό τους. Για να φτάσουν στην κορυφή έχει διάφορες διαδρομές και αρκετά μονοπάτια, επέλεξαν ένα από αυτά για να πάνε. Δυστυχώς ήτανε και το μοιραίο μονοπάτι, ήταν κακή επιλογή» πρόσθεσε.

Πίσω από την πολύωρη αγωνία, τις έρευνες σε αντίξοες συνθήκες και το δραματικό τέλος, βρίσκονταν τέσσερις άνθρωποι με διαδρομές, όνειρα και κοινό παρονομαστή την αγάπη για την ορειβασία.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση “Κίρρα” Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.