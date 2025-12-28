Αποχαιρετώντας την Brigitte Bardot: Το «πιο όμορφο πρόσωπο του σινεμά» δε μένει πια εδώ

Σήμερα, ο κόσμος του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας θρηνεί την απώλεια μιας από τις πιο εμβληματικές παρουσίες του 20ού αιώνα. Η Brigitte Bardot, η αιώνια Μπεμπέ, που άλλαξε για πάντα την εικόνα της θηλυκότητας και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, «έφυγε» σε ηλικία 91 ετών και βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις μνήμες και τους θρύλους. Ίσως ποτέ να μην υπάρξει πιο ηδονιστική παρουσία στο παγκόσμιο σινεμά από εκείνη της Brigitte Bardot. Κι ενώ στην εποχή μας ο όρος «sex symbol» χρησιμοποιείται καταχραστικά, η Μπεμπέ ήταν ακριβώς αυτό: ένα τότεμ της γυναικείας θηλυκότητας.
Η Simone de Beauvoir είχε ανακηρύξει την Brigitte Bardot ως «την πιο απελευθερωμένη γυναίκα της Γαλλίας». Ο Charles de Gaulle είχε δηλώσει πως η σταρ «φέρνει στη χώρα τόσο συνάλλαγμα, όσο και η αυτοκινητοβιομηχανία Renault». Ο φωτογράφος Christian Brincourt την είχε περιγράψει ως «λέαινα» λέγοντας πως «η καθάρια θηλυκότητά της είναι η ενσάρκωση του μοντέρνου. Η γυναικεία χειραφέτηση, αρνούμενη να υποκύψει στους κανόνες της κοινωνίας. Η γαλλική εικόνα της θηλυκότητας, με το σαγηνευτικό ντεκολτέ και το μοναδικό σούφρωμα των χειλιών, μια ομορφιά που κόβει την ανάσα». Ο Serge Gainsbourg είχε γράψει τραγούδι για αυτήν, το περίφημο "Initials B.B." στο οποίο έλεγε: «Φορά μπότες μέχρι τους μηρούς. Και είναι σαν κύπελο για την ομορφιά της. Δε φορά τίποτα πέραν από λίγο άρωμα Guerlain στα μαλλιά της». H Jane Birkin είχε δηλώσει «Είναι η πιο τέλεια γυναίκα του πλανήτη. Δεν έχει ούτε ένα ψεγάδι. Κι ένας Θεός ξέρει πόσο έψαξα για ψεγάδια. Μέχρι και οι πατούσες της είναι ωραίες». Όλα αυτά για την πρώην του συζύγου της, έτσι;
Γύρισε 47 ταινίες, κοιμήθηκε με πάνω από 100 εραστές, άντρες και γυναίκες, παντρεύτηκε 4 φορές και σε ηλικία 26 ετών προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Θα ακολουθούσαν άλλες τρεις απόπειρες. Αν και αποσύρθηκε από τη βιομηχανία του θεάματος το 1973, παραμένει ένα σημαντικό σύμβολο της ποπ κουλτούρας.