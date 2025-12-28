Εως και σήμερα δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις σε κανένα από τα συνολικά 14 αιτήματά τους εκτιμούν οι αγρότες στα μπλόκα και αμφισβητούν ευθέως τις προθέσεις των συναδέλφων τους που λένε «ναι» στον διάλογο με την Κυβέρνηση. Η Πανελλαδική Επιτροπή μάλιστα αμφισβητεί απολύτως τον αριθμό των μπλόκων που τάσσονται με αυτόν λέγοντας πως όχι για 18 μπλόκα δεν πρόκειται μα ούτε για οκτώ.

Οπως μεταδίδει το thesspost.gr για την Πανελλαδική Επιτροπή, η συνάντηση στην Επανομή κατά την οποία κοινοποιήθηκε δημοσίως η πρόθεση…18 μπλόκων να συναντηθούν με την κυβέρνηση, δεν είναι τυχαία. Τα 18 αυτά μπλόκα – ανάμεσά τους τα Κερδύλλια και τα Πράσινα Φανάρια – σύμφωνα με έγκυρες πηγές του αγροτικού κινήματος, είχαν επιδιώξει και προ εβδομάδων μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ωστόσο, απορρίφθηκε και από το γραφείο του πρωθυπουργού παραπέμφθηκαν στον Κωστή Χατζηδάκη ή στον Κώστα Τσιάρα.

Για την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ο ρόλος τον οποίο επιτελούν είναι τουλάχιστον γνώριμος και σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί αναστάτωση στα περισσότερα από 50 μπλόκα που έπειτα από 29 ημέρες παραμένουν στον δρόμο και διεκδικούν λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

«Πέντε μπλόκα τα βάφτισαν 18»

Στην πραγματικότητα, η Πανελλαδική Επιτροπή αμφισβητεί ακόμη και τον πραγματικό αριθμό των μπλόκων που προτίθενται να συναντηθούν με την κυβέρνηση. «Είναι πέντε μπλόκα και τα βάφτισαν…18» τονίζουν με νόημα στο ThessPost μέλη της ΠΕΜ, που τονίζουν ότι στο έγγραφο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα με τα ονόματα των μπλόκων, δεν υπάρχει καμία υπογραφή εκπροσώπου των αγροτικών συλλόγων.

Για την Πανελλαδική Επιτροπή, τα… 18 αυτά μπλόκα δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν, όπως λένε χαρακτηριστικά και τονίζουν ότι η απόφαση για συνάντηση με την κυβέρνηση – αν ληφθεί – θα ληφθεί συντονισμένα.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του thesspost.gr, ήδη προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, η οποία χρονικά προσδιορίζεται για το επόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά, θα προτείνουν γενικευμένη κλιμάκωση.