Πέρα από τις διασημότητες του είδους, τις οποίες όλοι λίγο-πολύ έχουμε δοκιμάσει, υπάρχουν πολλά αφρώδη κρασιά που προέρχονται από λιγότερο γνωστές ή ακόμη και από παντελώς άγνωστες περιοχές και τα οποία διαθέτουν εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Θα μπορούσε άραγε κάποιος να δημιουργήσει μια αντίστοιχη λίστα-συλλογή τέτοιων «outsiders» μη συμπεριλαμβάνοντας τα ελληνικά αφρώδη; Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που αυτό αποτελούσε αρχική προϋπόθεση, καθώς το επίπεδο και η ποικιλία έκφρασης των ελληνικών αφρωδών διευρύνεται διαρκώς. Για του λόγου το αληθές, επιλέξαμε –με χαρακτηριστική ευκολία μάλιστα– δέκα αφρώδη διαμάντια της παραδοσιακής μεθόδου από όλη την επικράτεια, με ιδιαίτερες προσωπικότητες, ικανά να πυροδοτήσουν την εξερευνητική διάθεση και των πιο δύσπιστων οινόφιλων.

Blanc de blanc Brut 100% Βιδιανό, Costa Lazaridi

Πρόκειται για ένα κρασί με χαρακτηριστικά δυνατό πυρήνα φρούτου. Παράγεται σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής μεθόδου οινοποίησης αφρώδους οίνου, με τη δεύτερη ζύμωση να γίνεται στη φιάλη, όπου το κρασί παραμένει σε επαφή με τις ζύμες του για τουλάχιστον 24 μήνες. Ο οίνος βάσης προέρχεται 100% από την κρητική λευκή ποικιλία Βιδιανό. Καλλιεργείται στον αμπελώνα Γέννηση Αυγής, που βρίσκεται στο ορεινό Κατάφυτο, στα 830 μέτρα, όπου και «σφυρηλατείται» από το μεγάλο υψόμετρο και τους δροσερούς ανέμους. Ο πρώτος αφρώδης οίνος από το πολυδύναμο οινοπέδιο της Δράμας έχει ανοίξει ένα νέο και πολλά υποσχόμενο κεφάλαιο για το σύνολο της περιοχής.

Cuvée Spéciale Extra Brut 2020, Domaine Karanika

Το Cuvée Spéciale του Κτήματος Καρανίκα αναδεικνύει σε κάθε σοδειά την οινική ιδιαιτερότητα του Αμυνταίου για αφρώδεις οίνους υψηλής ποιότητας. Παράγεται σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής μεθόδου και ο οίνος βάσης στηρίζεται στις ενδογενείς ποικιλίες Ξινόμαυρο (90%) και Ασύρτικο (10%). Αρωματικά και γευστικά κινείται σε κλασικές γραμμές διαθέτοντας έναν εξωστρεφή χαρακτήρα που αναδεικνύει φρέσκα μικρά κόκκινα φρούτα, πυρηνόκαρπα, καθώς και φρυγανισμένο ψωμί σε ισορροπία.

Scaperdas Frères Hommage Brut Rosé ΝV, Κτήμα Κυρ-Γιάννη

Πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αφρώδους κρασιού αποτέλεσε ο προπάππους του Στέλλιου Μπουτάρη, Σπυρίδων Σκαπέρδας, ο οποίος έζησε στο Παρίσι τις αρχές του 20ού αιώνα. Παράγεται αποκλειστικά από σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο που καλλιεργούνται εντός της αμπελουργικής ζώνης ΠΟΠ του Αμυνταίου και ακολουθεί τις αρχές της παραδοσιακής μεθόδου. Η πρώτη ζύμωση γίνεται σε δρύινα βαρέλια ενώ η ωρίμαση στη φιάλη μετά τη δεύτερη διαρκεί 48 μήνες σμιλεύοντας έτσι έναν πολύπλοκο χαρακτήρα με κυρίαρχα τα στοιχεία των φρεσκοψημένων ζυμών ζαχαροπλαστικής, τα γλυκά μπαχαρικά, τα φρέσκα μικρά κόκκινα φρούτα και την πλούσια κρεμώδη υφή.

Prologue ΝV Rosé Extra Brut, Κτήμα Ζαφειράκη

Για τη δημιουργία του οι άνθρωποι του οινοποιείου συνδυάζουν δύο ενδογενείς ποικιλίες, την ερυθρή Λημνιώνα και το λευκό Ασύρτικο, σε αναλογία 50-50, από διαφορετικές σοδειές. Παράγεται σύμφωνα με τις επιταγές της παραδοσιακής μεθόδου και παραμένει με τις λεπτές οινολάσπες στη φιάλη για δεκαοχτώ και πλέον μήνες. Έτσι προκύπτει ένα ροζέ αφρώδες κρασί με αρώματα κόκκινων φρούτων, εσπεριδοειδών, λευκών ανθών και φρυγανισμένου ψωμιού. Σύγχρονο, ισορροπημένο και δροσιστικό αφρώδες με κρεμώδη υφή.

Botanic Brut Sparkling, Οινοποιείο Νικολού

Στο Οινοποιείο Νικολού κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό σε χαρακτήρα προϊόν, υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας τη ρετσίνα με την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής αφρωδών. Το Botanic Brut γεννιέται με πρώιμο χειρωνακτικό τρύγο σταφυλιών Σαββατιανού από τα Μεσόγεια. Αρωματικά και γευστικά κινείται σε υψηλές εντάσεις αποδίδοντας αρώματα κωνοφόρων, μαστίχας και φρέσκων εσπεριδοειδών. Ισορροπημένο, πλούσιο και επίμονα δροσιστικό, κερδίζει τα ποτήρια με την ειλικρίνειά του.

Amalia Brut Rosé, Κτήμα Τσέλεπος

Αποτελεί για σειρά ετών μία από τις κορυφαίες ελληνικές αφρώδεις ετικέτες. Δημιουργείται από 100% Αγιωργίτικο και για την παραγωγή του οίνου βάσης γίνεται πρώιμη συγκομιδή. Εφαρμόζεται η παραδοσιακή μέθοδος και τη δεύτερη ζύμωση ακολουθεί ωρίμαση με τις λεπτές λάσπες στη φιάλη για τουλάχιστον εννέα μήνες. Έτσι αποδίδει εξωστρέφεια μαύρων φρούτων του Αγιωργίτικου, αλλά και την αυτολυτική πολυπλοκότητα που προσδίδει η δεύτερη ζύμωση στη φιάλη. Έντονο και τυπικό αρωματικά, με στοιχεία ανθών, φρέσκων φρούτων και νότες μπριός και φρέσκιας ζύμης τάρτας, διαθέτει την απαραίτητα υψηλή ζωηρή οξύτητα που ισορροπεί το σύνολο.

Azzardà Rosé 2022 Brut Nature, Milia Riza

Πίσω από την ετικέτα βρίσκεται η μοναδική επωνυμία κρασιού στην Ελλάδα που είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά στην παραγωγή ποιοτικών αφρωδών οίνων με έδρα τη Νεμέα. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιείται μόνο Αγιωργίτικο σταφύλι από την περιοχή και από μία και μόνο σοδειά. Έπειτα, η οινοποίησή του ακολουθεί τις επιταγές της παραδοσιακής μεθόδου. Ως επακόλουθο, στο ποτήρι αποκαλύπτει μια χαρακτηριστική έκφραση φρέσκων μαύρων και κόκκινων φρούτων πλαισιωμένων από φρεσκοψημένη ζύμη ζαχαροπλαστικής. Ισορροπημένο, δροσιστικό και στρογγυλό.

Αφρώδης οίνος Δουλουφάκη Brut, Οινοποιείο Δουλουφάκη

Παράγεται στην Κρήτη αποκλειστικά από σταφύλια της ντόπιας ποικιλίας Βιδιανό και σύμφωνα με τις αρχές της παραδοσιακής μεθόδου. Επιπλέον, παραμένει με τις λεπτές του λάσπες μετά τη δεύτερη ζύμωση για 24 και πλέον μήνες. Αυτό συνδράμει στη διευρυμένη αρωματική πολυπλοκότητα του κρασιού που διαθέτει στοιχεία φρέσκων λευκών φρούτων, φρεσκοψημένου τσουρεκιού καθώς και νύξεις αποξηραμένων πυρηνόκαρπων. Ισορροπημένο, δροσιστικό, με χαρακτηριστική κρεμώδη υφή.

Santo Αφρώδης Λευκός NV Brut, Santo Wines

Αφρώδες, λευκό και ξηρό κρασί από 100% Ασύρτικο σταφύλι Σαντορίνης – αναμφίβολα κάτι εξαιρετικά σπάνιο και γευστικό. Παράγεται σύμφωνα με της αρχές τις παραδοσιακής μεθόδου παραμένοντας με τις λεπτές του οινολάσπες για τουλάχιστον δεκατέσσερις μήνες. Έτσι προκύπτει ένα χαρακτηριστικά δροσιστικό κρασί με αρώματα ώριμων πυρηνόκαρπων, λευκών φρούτων και φρέσκιας ζύμης κέικ. Είναι στρογγυλό και ισορροπημένο γευστικά με τυπική μεσογειακή έκφραση.

Afianes Φυσικός Αφρώδης Οίνος Μπεγλέρι Extra Dry, Οινοποιείο Αφιανέ

Έρχεται από τη μαγευτική Ικαρία και για την παραγωγή του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά επιλεγμένα τσαμπιά από την ενδογενή λευκή ποικιλία Μπεγλέρι. Ακολουθεί το μονοπάτι της παραδοσιακής μεθόδου των αφρωδών με μια χαρακτηριστική αλλαγή-εξέλιξη. Η δεύτερη ζύμωση και το μεγαλύτερο κομμάτι της διαπλαστικής συμβίωσης με τις λεπτές λάσπες γίνεται υποθαλάσσια. Πρόκειται για ένα ισορροπημένο και πολύπλοκο κρασί που σφύζει από ενέργεια και, μεταξύ άλλων, έχει καταφέρει να γίνει προϊόν πλειστηριασμού από Ιάπωνες οινόφιλους.