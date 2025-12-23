5 το πρωί: Η διακήρυξη της Τριμερούς – Ανυποχώρητοι αγρότες και κυβέρνηση – Προκλήσεις Τραμπ για Γροιλανδία
Στην κοινή τους διακήρυξη Νίκος Χριστοδουλίδης, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνωρίζουν ότι η περιοχή βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή, αναφερόμενοι στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και την προώθηση του Great Sea Inteconnector,
Η κοινή διακήρυξη Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ
- Η κοινή διακήρυξη: Στόχος της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και της συνεργασίας στην ασφάλεια, η προώθηση του Great Sea Inteconnector, αλλά και του IMEC (Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης), όπως επισημαίνεται στην κοινή διακήρυξη των τριών κρατών, η οποία υπεγράφη μετά τη χθεσινή διάσκεψη των ηγετών τους στην Ιερουσαλήμ.
- Το μήνυμα: Η Σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο στέλνει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
- Οι φαντασιώσεις: Στη συνέντευξη τύπου, μετά το πέρας της διάσκεψης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «σε αυτούς που φαντασιώνονται ότι θα επανιδρύσουν τις αυτοκρατορίες τους και θα κυριαρχήσουν πάνω στη γη μας (στις χώρες μας), λέω: ξεχάστε το! Δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε που να το σκέφτονται».
Αμετακίνητοι αγρότες και κυβέρνηση
- Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – αγροτών: Η κυβέρνηση, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνει ότι είναι ανοιχτή στον διάλογο. Σημειώνει δε, ότι από τον κατάλογο των αιτημάτων των αγροτών, πολλά έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται υπό επεξεργασία, ενώ λίγα θεωρούνται ανέφικτα για δημοσιονομικούς ή νομικούς λόγους. Οι αγρότες από την πλευρά τους κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό» και προσπάθεια συκοφάντησης του κινήματος, ενώ καταγγέλλουν ότι οι κυβερνητικές ενέργειες, όπως απαγόρευση κυκλοφορίας σε παραδρόμους, στοχεύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό.
- Αγροτικές κινητοποιήσεις και κλιμάκωση των μπλόκων: Οι αγρότες συνεχίζουν να κρατούν μπλόκα σε δρόμους και σημεία της χώρας, εν όψει των Χριστουγέννων, με στόχο να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση. Μάλιστα, είδαμε και τον συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών. Οι αγροτικές ενώσεις τονίζουν πως τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και πως σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και μετά τις γιορτές, χωρίς όμως να «ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό που θέλει να ταξιδέψει».
- Διώξεις στον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη και άλλους δύο: Αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος θα βρεθεί ο Κώστας Ανεστίδης αγροτοσυνδικαλιστής στα Μάλγαρα και δύο ακόμα αγρότες από την Κρήτη που εντοπίστηκαν από ελέγχους που διενεργεί η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος να έχουν λάβει παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις. Και για τους τρεις από τον εισαγγελέα Δημήτριο Γκύζη δόθηκε εντολή δέσμευσης όλων των περιουσιακών τους στοιχείων σε ακίνητη και κινητή περιουσία.
Νέα πρόκληση Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Διορισμός ειδικού απεσταλμένου από Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ όρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι για να προωθήσει τα «συμφέροντα ασφαλείας» και την πιθανή ένταξη της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.
- Απορριπτική η στάση της Γροιλανδίας: Οι τοπικές αρχές τόνισαν την ανάγκη σεβασμού στην εδαφική ακεραιότητα και δήλωσαν πως σχόλια των ΗΠΑ προκαλούν αβεβαιότητα στους κατοίκους.
- Αντίδραση Δανίας και ΕΕ: Η Δανία κάλεσε τον Αμερικανό πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε την ουσιώδη σημασία της διατήρησης της κυριαρχίας και των συνόρων του βασιλείου της Δανίας.
Νέα τρένα έως το 2027
- Η συμφωνία κυβέρνησης και Hellenic Train: Η κυβέρνηση συμφώνησε με τη Hellenic Train για την προμήθεια 23 νέων, σύγχρονων συρμών μέχρι το 2027, στο πλαίσιο αναθεώρησης της σύμβασης. Η επένδυση συνοδεύεται από αυστηρότερες ρήτρες και μεγαλύτερες αποζημιώσεις επιβατών.
- Σύγχρονη τεχνολογία και ασφάλεια: Τα νέα τρένα θα είναι ηλεκτροκίνητα, με σύγχρονα συστήματα ελέγχου (ETCS), καλύτερη προσβασιμότητα και αυξημένη άνεση, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.
- Πού θα χρησιμοποιηθούν: Οι συρμοί θα ενισχύσουν κυρίως τον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και τα προαστιακά δίκτυα Αττικής και Θεσσαλονίκης, βελτιώνοντας τη συχνότητα και την αξιοπιστία των δρομολογίων.
Ρίχνει άγκυρα στο Λιμάνι ο Μεντιλίμπαρ
- Ανανέωσε ο προφεσόρ: Ο Ολυμπιακός έχει βρει τον καπετάνιο του στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ισπανός το λιμάνι της μεγάλης καριέρας του. Με αυτά τα δεδομένα η σχέση των δύο πλευρών δε γινόταν να μη συνεχιστεί με τον 64χρονο κόουτς να υπογράφει την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2027.
- Βραβεύτηκαν Μαρινάκης και Ολυμπιακός: Το βράδυ της Δευτέρας δόθηκαν τα βραβεία του ΠΣΑΤ που είχαν έντονο ερυθρόλευκο χρώμα. Ο Ολυμπιακός τιμήθηκε για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς. Εκτός από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ από τον ΠΣΑΤ τιμήθηκε και ο ηγέτης της, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης για την μεγάλη προσφορά του στον αθλητισμό, αλλά και την στήριξή του σε πολλούς Έλληνες αθλητές. Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής, η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια, ο Χάρης Παυλίδης πήρε τον τίτλο του καλύτερου προπονητή, ενώ η Εθνική πόλο γυναικών εκείνο της καλύτερης ομάδας.
- Δοκιμασία στο Κάουνας: Στη δύσκολη έδρα της Ζάλγκιρις δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός απόψε στις 20.00. Οι πράσινοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ενώ αντίθετα θα επιστρέψει σε αγώνα της Euroleague ο Χολμς.
