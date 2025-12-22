Ο στόχος είναι προφανής και φυσικά αδιαπραγμάτευτος. Να κυματίζει στις ψηλότερες κορφές του κόσμου η γαλανόλευκη. Να γεμίζει το είναι μας περηφάνεια, ακούγοντας τον Εθνικό μας ύμνο.

Να τρέχουν απ’ τα μάτια δάκρυα χαράς βλέποντας τις Ελληνίδες αθλήτριες και τους Έλληνες αθλητές να σηκώνουν την χώρα μας κάθε φορά και ψηλότερα.

Λίγο ακόμα, λίγο ψηλότερα, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης.

Κινητήριος δύναμη σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας η προσφορά στον συνάνθρωπο, μια προσφορά που αναδεικνύει τις αρχές και τις αξίες του αθάνατου ελληνικού πνεύματος.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι μπροστάρης σε κάθε κοινωνική δράση και ηγείται αμέτρητων ενεργειών που σκοπό έχουν την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Αμέτρητα τα παραδείγματα της προσφοράς του ηγέτη των «ερυθρόλευκων» και ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να είναι εκτός πλαισίου, το αντίθετο μάλιστα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στο κοινωνικό έργο που επιτελεί ο πρόεδρος των ερυθρόλευκων», έχει ιδιαίτερη αξία ν΄αναφέρουμε την σημερινή προσφορά 25.000 ευρώ, που έκανε ο ηγέτης του Ολυμπιακού στο Make a Wish Ελλάδος.

Ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών Ελλάδος έχει ηγετική θέση και στο πρόγραμμα της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή», στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 και ο ΠΣΑΤ βράβευσε σήμερα τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό.

Ένα βραβείο το οποίο παρέλαβε για λογαριασμό του ηγέτη των πειραιωτών, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη να κάνει την απονομή.

Είναι μια επιβράβευση των ενεργειών του προέδρου της ομάδας του λιμανιού για την στήριξη και την πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού, μια πρόοδος που χαρίζει στον ελληνικό λαό χαρές και μεγάλες επιτυχίες.

Αναφερθήκαμε στον ηγετικό ρόλο που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή» και πιο συγκεκριμένα, ο ηγέτης των πειραιωτών στηρίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη αλλά παράλληλα ενισχύει την προετοιμασία της πρωταθλήτριας ιστιοπλοϊας, Αφροδίτη Ζέγκερς.

Κανείς επίσης δεν πρέπει να λησμονεί τη σταθερή υλική ενίσχυση που παρέχει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, στις Εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, ενώ χρήζει ιδιαίτερης μνείας η απόφαση του ηγέτη των «ερυθρόλευκων», ν’ αναλάβει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Μια ανακαίνιση που μόλις ολοκληρωθεί θα αναβαθμίσει το επίπεδο των υποδομών του, ώστε το Παναθηναϊκό Στάδιο να μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες στίβου, επιπέδου Diamond League.