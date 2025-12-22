Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στα μπλόκα εν όψει Χριστουγέννων, ενώ η κυβέρνηση κρατάει σκληρή στάση απέναντί τους, με τον Παύλο Μαρινάκη, να δηλώνει: «θεωρούν πράξη το σήκωμα των διοδίων, όμως δεν το πληρώνουν από τη τσέπη τους, δεν μπορούμε να πληρώσουμε όλοι», όσον αφορά τις εικόνες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τα αγροτικά μπλόκα και τις καθυστερήσεις στους ταξιδιώτες, είπε πως είναι «βαθύτατα προβληματικό».

Επιπλέον, ο ίδιος τόνισε ότι: «από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, τέσσερα βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Όπως δηλώνουν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα»: «προσπαθούμε να αφήνουμε επιβατικά αυτοκίνητα και πούλμαν να περνάνε. Θέλουμε μόνο να “μπλοκάρουμε” τα εμπορικά οχήματα, για να πιέσουμε την κυβέρνηση. Δε θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο, για αυτό ανοίγουμε και τις μπάρες των διοδίων».

Η καταγγελία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων

«Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”», σημειώνει καταγγελία της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο», αναφέρεται επίσης.

Όσον αναφορά τα διόδια η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξηγεί πως: «Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων». Συνεχίζει δε, «ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”».

Η πρόταση από τα μπλόκα για τους δρόμους τα Χριστούγεννα

«Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας. α. Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό, β. Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας», επισημαίνουν οι αγρότες από τα μπλόκα.

Οι ίδιοι όπως λένε απαιτούν:

Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

«Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια»

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα», συμπληρώνεται στην καταγγελία τους.

Καταλήγουν: «Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό. Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».

Τι απαντάει η ΕΛΑΣ για την εκτροπή κυκλοφορίας

Στις κατηγορίες από την πλευρά των αγροτών ότι εκείνη είναι που δημιουργεί τα προβλήματα στις Εθνικές Οδούς απάντησε η ΕΛΑΣ. Επιπλέον, τονίζεται ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες στα μπλόκα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και χαρακτηρίζει μονόδρομο «για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή».

Η ανακοίνωση

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα

Οι αγρότες από τα μπλόκα της Μακεδονίας προχώρησαν σε μία συμβολική κίνηση, κατά την οποία έριξαν κοπριά στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ειδικότερα, έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως αναφέρει και το thesspost.gr.

Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από το μπλόκο της Νίκαιας έκλεισαν τη σήραγγα των Τεμπών. Ωστόσο, λίγο πριν τις τέσσερις το απόγευμα, οι αγρότες της Νίκαιας άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας, αποκαθιστώντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών αποτίοντας φόρο τιμής στους 57 νεκρούς που σκοτώθηκαν σε αυτό το σημείο, πριν από δύο χρόνια και 10 μήνες. Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο, τιμώντας τα 57 θύματα.

Είναι μια κίνηση που έχουν κάνει και στο παρελθόν, δείχνοντας για μια ακόμη φορά τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση. Άλλωστε, την περασμένη Τετάρτη διευκόλυναν τη διέλευση των συγγενών από τα μπλόκα για να παραστούν στη δίκη με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας.