Αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος θα βρεθεί ο Κώστας Ανεστίδης αγροτοσυνδικαλιστής στη Νίκαια και δύο ακόμα αγρότες από την Κρήτη που εντοπίστηκαν από ελέγχους που διενεργεί η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος να έχουν λάβει παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις.

Τα αδικήματα αφορούν σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (κοινή και διακεκριμένη) καθώς και σε ψευδείς βεβαιώσεις επίσης σε βαθμό κακουργήματος.

Για τον Κώστα Ανεστίδη η έκθεση ελέγχου της Οικονομικής Αστυνομίας που ελέγχει εκατοντάδες ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έλαβε παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122 χιλιάδων ευρώ, ενώ σε ανάλογους ελέγχους εντοπίστηκαν και δύο ακόμα αγρότες με παράνομες επιδοτήσεις ύψους 130 και 170 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα από περιοχές της Κρήτης.

Και για τους τ από τον εισαγγελέα Δημήτριο Γκύζη δόθηκε εντολή δέσμευσης όλων των περιουσιακών τους στοιχείων σε ακίνητη και κινητή περιουσία.