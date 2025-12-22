Την τιμητική του είχε ο Ολυμπιακός στα βραβεία του ΠΣΑΤ και στη λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος του κόσμου, βραβεύτηκε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς.

Ο ΠΣΑΤ στην ανακοίνωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π. για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς:

Ο ιστορικός σύλλογος του Ολυμπιακού, που ιδρύθηκε στις 10/3/1925, είναι από τα πλέον οργανωμένα σωματεία στην Ελλάδα, με παρουσία και επιτυχίες σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.

Με την πολυετή παρουσία του και τις αμέτρητες διακρίσεις, αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ιστορία.

Στο πρόσωπο Γενικού Γραμματέα του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Νάκου, τιμάται το σύνολο του Συλλόγου».

Εκτός από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ από τον ΠΣΑΤ τιμήθηκε και ο ηγέτης της, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης για την μεγάλη προσφορά του στον αθλητισμό, αλλά και την στήριξή του σε πολλούς Έλληνες αθλητές . Το βραβείο του κ. Μαρινάκη, στα Αθλητικά Βραβεία ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος, με δεύτερη την Μπαρτσελόνα και τρίτη τη Μπενφίκα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αυτό γίνεται με πολύ κόπο και με πολλές θυσίες. Σε ό,τι αφορά στη βοήθεια του κ. Μαρινάκη για τους αθλητές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κοντά στο ολυμπιακό κίνημα και τους αθλητές και βοηθάει με κάθε τρόπο, αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτούς τους αθλητές που υπό αντίξοες συνθήκες διακρίνονται σε όλο τον κόσμο και κάνουν τη διαφορά και σηκώνουν την ελληνική σημαία και είναι καλό όσοι μπορούν, να τους βοηθούν και να τους στηρίζουν πραγματικά, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Ο κ. Μαρινάκης έχει αποδείξει ότι είναι από αυτούς που μιλάνε με πράξεις, όχι με λόγια…

Το μόνο που οφείλουμε όσοι υπηρετούμε τον Ολυμπιακό, να υποσχόμαστε, είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν διαρκώς τις χαρές που έχουν. Ούτως ή άλλως, κάποιος που είναι γεννημένος Ολυμπιακός, είναι ευλογημένος. Τον περισσότερο καιρό της ζωής του είναι χαρούμενος».