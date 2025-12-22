Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η 72η ετήσια τελετή του ΠΣΑΤ, γνωστή ως «Γιορτή των Κορυφαίων», για το 2025.
Στην εκδήλωση, ο επίλεκτος άλτης επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, αναδείχθηκε «Κορυφαίος Αθλητής του 2025», ενώ η αρχηγός της Εθνικής πόλο γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου, τιμήθηκε ως «Κορυφαία Αθλήτρια».
Η ίδια ομάδα, η Εθνική πόλο γυναικών, αναδείχθηκε επίσης «Καλύτερη Ομάδα του 2025», μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη. Η τελετή περιλάμβανε τις βραβεύσεις όλων των κορυφαίων αθλητών και ομάδων της χρονιάς, επιβραβεύοντας τις διακρίσεις και τις επιδόσεις τους.
Αναλυτικά όλες οι βραβεύσεις του ΠΣΑΤ για το 2025:
- Κορυφαίος Αθλητής για το 2025: Εμμανουήλ Καραλής (στίβος – άλμα επί κοντώ)
- Κορυφαία Αθλήτρια για το 2025: Ελευθερία Πλευρίτου (πόλο)
- Κορυφαίος Προπονητής για το 2025: Χάρης Παυλίδης (Εθνική πόλο γυναικών) – Τη βράβευση έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκη
- Κορυφαία Ομάδα για το 2025: Εθνική πόλο γυναικών
- Κορυφαίος Αθλητής με Αναπηρία για το 2025: Νάσος Γκαβέλας (στίβος – 100μ στην κατηγορία Τ11)
- Κορυφαία Αθλήτρια με Αναπηρία για το 2025: Δήμητρα Κοροκίδα (Τάε Κβον Ντο)
- Κορυφαία Ομάδα με Αναπηρία για το 2025: Εθνική Κωφών Ανδρών Μπάσκετ
- Βραβεύτηκαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, για την προσφορά τους στην κοινωνία μέσω δωρεών
- Βραβεύτηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό μέσω του προγράμματος της ΕΟΕ “Υιοθετήστε έναν Αθλητή” – Το βραβείο παρέλαβε ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς
- Βραβεύτηκε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός για τη συμπλήρωση 100 χρόνων του συλλόγου
- Βραβεύτηκε ο ΟΦΗ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων
- Βραβεύτηκε η Εθνική μπάσκετ ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου στο Eurobasket 2025
- Βραβεύτηκε η Εθνική πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρη
- Βραβεύτηκε ο Στέφανος Ντούσκος για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας της Κίνας
- Βραβεύτηκε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης του Ζάγκρεμπ στην κατηγορία των 79 κιλών