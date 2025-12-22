Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η Σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο στέλνει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

«Συμφωνήσαμε σήμερα να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και στην άμυνα», είπε ο Νετανιάχου και ζήτησε ξανά την επιστροφή των ομήρων από τη Χαμάς.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Νετανιάχου: «Σε αυτούς που φαντάζονται αυτοκρατορίες λέω: ξεχάστε το!»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να εμβαθύνει τη συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο σε θέματα ασφάλειας.

“Δεν αναζητούμε αντιπαράθεση με κανέναν” ανέφερε ο Νετανιάχου “και οι εταίροι μας, Ελλάδα και Τουρκία, επίσης. Είμαστε όμως επίσης αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τις χώρες μας με βάση τους διεθνείς κανόνες, ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία μας προάγει τη σταθερότητα” πρόσθεσε.

Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζονται από επιθετικότητα, τρομοκρατία και αποσταθεροποίηση. Η συνεργασία μας παρέχει ισχύ, διαφάνεια και συνεργασία, που θα επικρατήσει έναντι του χάους. Προσφέρει επίσης νέες ευκαιρίες για ευημερία. Συνεργαστήκαμε και συζητήσαμε για τη συνεργασία σε πολλά πεδία, ενέργεια, συνδεσιμότητα… και στην ασφάλεια.

Είναι αλήθεια ότι και οι τρεις χώρες στο παρελθόν συγκλονίστηκαν από αυτοκρατορίες. Αλλά μέσα από θάρρος και θυσίες πετύχαμε την ανεξαρτησία μας σε σύγχρονους καιρούς. Σε αυτούς που φαντασιώνονται ότι θα επανιδρύσουν τις αυτοκρατορίες τους και θα κυριαρχήσουν πάνω στη γη μας (στις χώρες μας), λέω: ξεχάστε το! Δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε που να το σκέφτονται.

Είμαστε δεσμευμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και η συνεργασία μας ενισχύει περαιτέρω αυτή τις δυνατότητές μας. Μαζί ως χώρες της Ανατολικής Μεσογείου διασφαλίζουμε ασφάλεια, ευημερία και ελευθερία», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι στο θέμα της ασφάλειας μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας τη σύμπραξη Ισραήλ- Ελλάδας – Κύπρου.

“Από κοινού θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη σταθερότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. “Μπορούν να γίνουν περισσότερα στη συνεργασία με το Ισραήλ σε θέματα αντιτρομοκρατίας, κυβερνοασφάλειας και ενεργειακής ασφάλειας”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: «Η συνεργασία μας έχει βάθος και είναι ανθεκτική»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι “αυτή είναι η 10η τριμερής συνάντηση των χωρών μας και αυτό δείχνει το βάθος της συνεργασίας μας που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και έχει αποδειχθεί ανθεκτική”.”Η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές. Έχουμε εισέλθει σε μια νέα γεωπολιτική βάση και αυτό ενέχει κινδύνους αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Το σχήμα τις συνεργασίας μας έχει μεγάλη βαρύτητα για την περιοχή. Αυτή η συμμαχία τριών δημοκρατικών κρατών δεν μπορεί να παρά να προάγει την ευημερία της περιοχής”, ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, ότι σε τομείς συνεργασίας όπως η άμυνα και η ασφάλεια γίνονται πολλά, ενώ μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα σε θέματα τεχνολογίας “όπου εκεί σημειώνεται μια πραγματική επανάσταση”. “Μπορούμε επίσης να κάνουμε περισσότερα στην ετοιμότητα μας.

Πάντα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις φυσικές καταστροφές, όπως στις δασικές πυρκαγιές”, πρόσθεσε.Έκανε ειδική αναφορά στην ενέργεια υπογραμμίζοντας ότι “τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης παραμένουν βασική προτεραιότητα για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ”.

Παράλληλα τόνισε ότι η “Ελλάδα αναδύεται ως σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε πύλη εισόδου για το LNG, αλλά επίσης εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας”. “Συζητήθηκε επίσης η θαλάσσια ασφάλεια που αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα””Η συνεργασία μας έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον, προσβλέπουμε στην ενίσχυση της τριμερούς”, κατέληξε.