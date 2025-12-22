Με τους διατλαντικούς δεσμούς να εμφανίζουν ξεκάθαρα σημάδια αποδυνάμωσης που σε αρκετά σημεία φτάνουν στα όρια ανοιχτής κόντρας μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις από την από εδώ πλευρά του Ατλαντικού, εξαιτίας της επαναφοράς του θέματος της Γροιλανδίας -και του ενδεχόμενου προσάρτησης της στις ΗΠΑ– στην επικαιρότητα.

Κινήσεις από τις ΗΠΑ

Το θέμα ξαναήρθε στην επιφάνεια όταν χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει τον κυβέρνηση της Λουιζιάνα Τζέφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο για την Γροιλανδία, υποστηρίζοντας μάλιστα σε ανάρτηση του στο Truth Social πως: « Ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την Εθνική Ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα Συμφέροντα της Χώρας μας για την Ασφάλεια, και την Επιβίωση των Συμμάχων μας και βεβαίως του Κόσμου».

Ο Τζεφ Λάντρι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα κυβερνήτη της Λουιζιάνας τον Ιανουάριο 2024, ευχαρίστησε τον Τραμπ μέσω του X λέγοντας: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω … σ’ αυτή την εθελοντική θέση για να κάνω τη Γροιλανδία μέρος των ΗΠΑ. Αυτό δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη θέση μου ως Κυβερνήτη της Λουιζιάνας!».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι η Γροιλανδία, που ανήκει στη Δανία και διαθέτει ευρεία αυτονομία, θα πρέπει να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και το ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο του νησιού. Ο Λάντρι επαίνεσε φέτος την ιδέα.

«Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ έχει απολύτως δίκιο!», έγραψε ο Λάντρι στις 9 Ιανουαρίου στο X. «Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι η Γροιλανδία θα ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΣΠΟΥΔΑΙΟ γι’ αυτούς, ΣΠΟΥΔΑΙΟ για εμάς! Ας το κάνουμε!».

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και μάλιστα υπάρχει συμφωνία αμοιβαίου σεβασμού με τις ΗΠΑ

Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν απορρίψει την ιδέα.

Μολονότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γροιλανδία δεσμεύθηκαν αυτό το μήνα να επιδεικνύουν «αμοιβαίο σεβασμό», η γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότζφελτ δήλωσε πως σχόλια των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα μεταξύ των ντόπιων και υπογράμμισε την ανάγκη να μιλήσουν ανοικτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η χώρα μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται επί 80 χρόνια με βάση κοινά συμφέροντα. Υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία», δήλωσε η Μότζφελτ στις 8 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq.

Έντονες αντιδράσεις για τη νέα πρόκληση

Με αφορμή τα παραπάνω, η Δανία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει στο υπουργείο Εξωτερικών τον πρεσβευτή των ΗΠΑ, για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου για τη Γροιλανδία, ενώ χαρακτήρισε αυτή την απόφαση «εντελώς απαράδεκτη».

«Είμαι βαθιά θυμωμένος γι’ αυτό το διορισμό, τον οποίο θεωρώ εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν στο δανικό τηλεοπτικό σταθμό TV2, προσθέτοντας ότι θα καλέσει μέσα στις επόμενες ημέρες τον αμερικανό πρεσβευτή «για να ζητήσει εξηγήσεις».

Λίγο νωρίτερα ο δανός υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως η απόφαση του Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία ανανακλά το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για το νησί αυτό της Αρκτικής.

«Ο διορισμός επιβεβαιώνει το συνεχιζόμενο αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία. Εντούτοις επιμένουμε ότι όλοι -των ΗΠΑ περιλαμβανομένων- πρέπει να δείχνουν σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας», υπογράμμισε ο Ράσμουσεν σε δήλωση που δημοσιοποίησε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το θέμα πήρε διαστάσεις και έτσι υπήρξε και σχετικό σχόλιο από την πλευρά της ΕΕ, με εκπρόσωπος της Ένωσης να τονίζει ότι: «Η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της Δανίας, της κυριαρχίας της και του απαραβίαστου των συνόρων της είναι ουσιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση».