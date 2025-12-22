Ο Ολυμπιακός έχει βρει τον καπετάνιο του στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ισπανός το λιμάνι της μεγάλης καριέρας του. Με αυτά τα δεδομένα η σχέση των δύο πλευρών δε γινόταν να μη συνεχιστεί με τον 64χρονο κόουτς να υπογράφει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο σπουδαίος προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδας υπέγραψε ανανέωση για τρίτη φορά και θα συνεχίσει και τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει γράψει «χρυσές» σελίδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ο «Μέντι» είναι ο άνθρωπος που θα «μνημονεύεται» για πάντα για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για την κατάκτηση του Conference League, ενώ στα 100 χρόνια του συλλόγου κατέκτησε το νταμπλ και φέτος στοχεύει σε κάτι ανάλογο, αλλά και πρόκριση στο Top 24 του Champions League.

Μέχρι σήμερα έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 97 παιχνίδια και έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Μεντιλίμπαρ