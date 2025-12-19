Ο Κύπριος κωμικός Λούης Πατσαλίδης, παρουσιαστής του δημοφιλέστερου σατιρικού show στην κυπριακή τηλεόραση «Λούης Night Show», φέρνει το εκρηκτικό του χιούμορ στο νέο πολιτιστικό στέκι της Αθήνας «Stage 7» με την παράσταση του «Πλην 30».

Η παράσταση ξεκινά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και θα μετατρέψει τις Πέμπτες μας σε μια αξέχαστη εμπειρία γέλιου γεμάτη αυτοσαρκασμό, καυστικά σχόλια και καθημερινές αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε.

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της παράστασης “Made in Cyprus” σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Καναδά και τις sold out εμφανίσεις του µε τον Αλέξανδρο Tσουβέλα σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως τις επίσης sold out εμφανίσεις του στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ αυτό το καλοκαίρι, ο Λούης Πατσαλίδης έρχεται στην Αθήνα για να μας χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές.

Το «ΠΛΗΝ 30» είναι μια παράσταση γεμάτη αυτοσαρκασμό, καυστικά σχόλια και καθημερινές αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε.

Από τις δίαιτες μέχρι μουσική, ο Λούης μιλάει για όλα

Τις ατελείωτες μάχες με τη δίαιτα και τη γυμναστική Το Body shaming, με την αυτοσαρκαστική του ματιά!

Τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος (αλλιώς στα 20, αλλιώς στα 45!) Τη σχέση του με τη γυναίκα και τα παιδιά του!

Και φυσικά τη μουσική που λατρεύει – με μια ανατρεπτική έκπληξη επί σκηνής όπως μόνο ο Λούης ξέρει!

Κι αν νομίζετε ότι η δίαιτα και τα 30 κιλά που έχασε τον άλλαξαν, γελιέστε. Το χιούμορ του παραμένει XXL

To Know us Better (οι απαραίτητες συστάσεις σε πρώτο πρόσωπο)

Είμαι ο Λούης Πατσαλίδης. Γεννήθηκα το 1980. Σπουδαία χρονιά. Για να καταλάβετε πόσο σπουδαία, το 1980 ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ κηρύσσει εμπάργκο στα σιτηρά της ΕΣΣΔ, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχίζει η εποχή του Συστήματος Παγκόσμιας Γεωγραφικής Θέσης ή GPS, η Κούβα αναγνωρίζει τη Δυτική Σαχάρα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις και βεβαίως να µην ξεχάσω: στην Ελλάδα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της οδικής παράκαμψης Αχλαδόκαμπου.

Από την ηλικία των 13 ξεκινώ να γράφω τα πρώτα σατιρικά κείμενα, κάτι που το ξεκίνησα για πλάκα, αλλά μεγαλώνοντας είχα βάλει στόχο το χόμπι µου να το κάνω επάγγελμα! Το 2000 εργοδοτούµαι στην Λαϊκή Τράπεζα. «Σίγουρη δουλειά γιε µου» ήταν τα λόγια του μπαμπά µου που, όπως κάθε γονιός που σέβεται τον εαυτό του, έχει σαν όνειρο να δει το παιδί του αποκατεστημένο σε μια «σίγουρη» δουλειά, πράγμα που στη Κύπρο μεταφράζεται σε τράπεζα ή στη κυβέρνηση!

Το Eurogroup όμως τον Μάρτιο του 2013 ήρθε να γκρεμίσει τα όνειρα όλων των γονιών του νησιού. Έτσι και εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση να αφήσω τη σιγουριά της τράπεζας και επιτέλους να επικεντρωθώ σ ’αυτό που πάντα µου άρεσε: να κάνω τον κόσμο να γελά!

Το 2006 εμφανίζομαι επαγγελματικά στην πρώτη µου παράσταση stand up comedy, που στην Κύπρο τότε ήταν ένα άγνωστο σπορ, κάτι που κάνω ανελλιπώς μέχρι σήμερα, έχοντας στο ενεργητικό µου περισσότερες από 800 επαγγελματικές παραστάσεις.

Το 2014 παρουσιάζω στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ τη σατιρική εκπομπή «Show & Αβλαβές» μέχρι το 2016, όπου μετακομίζω στην τηλεόραση του ΑLΡΗΑ ΚΥΠΡΟΥ, όπου παρουσιάζω τη σατιρική εκπομπή «Λούης Night Show» η οποία είναι η πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης.

Stage Seven, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Εισιτήρια: tickets.in.gr

