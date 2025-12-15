Μια τελευταία ευκαιρία για να απολαύσει κανείς την εκρηκτική φάρσα «Ράφτης Κυριών» του Ζορζ Φεντώ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, το σύγχρονο πολιτικό θέατρο των «Σκυλιών» του Ανέστη Αζά, το σκληρό οικογενειακό δράμα του «Ευγένιου» με την υπογραφή του Γιώργου Καραμίχου, το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ «Οι Ερωτευμένοι» από την Έλενα Πέγκα, την καθηλωτική παράσταση-κραυγή «Μέρα της Φούστας» σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζηαντωνίου και τη σαρκαστική μουσική κωμωδία για τα κακώς κείμενα του θεάτρου «MERDE!» από τους Γιώργο Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη.

«Ράφτης κυριών»

Θέατρο Γκλόρια | έως 4 Ιανουαρίου

Ο Ζορζ Φεντώ συναντά τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Κακλέα σε μια κωμωδία εκρηκτικού ρυθμού, παρεξηγήσεων και ανατροπών. Ο «Ράφτης Κυριών», γραμμένος όταν ο Φεντώ ήταν μόλις 22 ετών, μετατρέπεται σε ένα σαρκαστικό εγχειρίδιο υποκρισίας, απιστίας και κοινωνικής ηθικής. Πίσω από το καταιγιστικό γέλιο, το έργο αποκαλύπτει μια κοινωνία εγκλωβισμένη στους ίδιους της τους κανόνες, όπου η επιθυμία συγκρούεται διαρκώς με την επίφαση της ευπρέπειας.

Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Μακαλιά και ένα πολυπληθές σύνολο ηθοποιών, η παράσταση ξεδιπλώνεται ως ένα κωμικό masterclass γύρω από τον μηχανισμό του ψέματος, της απόκρυψης και της ερωτικής επιθυμίας, σε έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο θέατρο.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ράφτης κυριών» από το inTickets.

«Ευγένιος»

Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ | έως 4 Ιανουαρίου

Ο Γιώργος Καραμίχος επιστρέφει στο θέατρο ως σκηνοθέτης, μεταφραστής και διασκευαστής του συνταρακτικού έργου του Frank McGuinness. Ο «Ευγένιος» είναι ένα οικογενειακό δράμα για το πένθος, την απώλεια και τη σιωπή, εκεί όπου το τραύμα γίνεται αόρατος πρωταγωνιστής. Η δράση ξετυλίγεται γύρω από μια οικογένεια (Εύρη Σωφρονιάδου, Εβελίνα Αραπίδη, Βαγγέλη Ρόκκο, Μαρλέν Σαΐτη και Χάρη Ηλιάδη) που αδυνατεί να διαχειριστεί τον θάνατο, αφήνοντας τα ανείπωτα να βαραίνουν τις σχέσεις και τα πρόσωπα.

Με μαύρο χιούμορ, ποιητική ένταση και βαθιά συναισθηματική φόρτιση, η παράσταση φωτίζει το λεπτό όριο ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη, τη συγχώρεση και την αδυναμία της, μέσα από τις ερμηνείες ενός δυνατού συνόλου ηθοποιών.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ευγένιος» από το inTickets.

«Τα σκυλιά»

Θέατρο Δίπυλον | έως 6 Ιανουαρίου

Ο Ανέστης Αζάς μετατρέπει ένα πραγματικό περιστατικό που συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε μια σκοτεινή πολιτική φάρσα. Μια αγέλη «σκύλων-ντετέκτιβ» ανεβαίνει στη σκηνή για να ερευνήσει μια υπόθεση βίας, θέτοντας ερωτήματα για την κοινωνική αγριότητα, τον φόβο και την ευθύνη. Η έρευνα γίνεται αφορμή για ένα πολυεπίπεδο σχόλιο γύρω από τη βία, την εξουσία και την ανάγκη για αποδιοπομπαίους τράγους.

Με εργαλεία το θέατρο ντοκιμαντέρ, το χιούμορ και την αλληγορία, τα «Σκυλιά» με τους Γιώργο Κατσή, Κωνσταντίνο Μωραΐτη, Παναγιώτη Μανουηλίδη, Έλενα Μαυρίδου, Μαρία Πετεβή, Θεμιστοκλή Μαλεσάγκο, Gary Salomon, ισορροπούν ανάμεσα στο κωμικό και το πολιτικό, μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο σκέψης και δημόσιου διαλόγου για τη σύγχρονη κοινωνία.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα σκυλιά» από το inTickets.

«Η μέρα της φούστας»

Θέατρο Δίπυλον | έως 11 Ιανουαρίου

Η Ζωή Χατζηαντωνίου παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια και Θέτει ερωτήματα που καίνε γιατί παραμένουν αναπάντητα καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με το πραγματικό: την κοινωνική αδικία, την ανοχή, τη μισαλλοδοξία, την παρακμή των παραδεδομένων αξιών, την απώλεια της εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση, στους θεσμούς και στις σύγχρονες δημοκρατίες.

H Θεοδώρα Τζήμου, σε έναν ρόλο που μοιάζει να έχει γραφτεί πάνω της, πλαισιώνεται από μια συλλογή νέων προσώπων που δίνουν υπόσχεση για ένα δυνατό θεατρικό αύριο.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η μέρα της φούστας» από το inTickets.

«Οι ερωτευμένοι» (Fool for Love)

BIOS | έως 11 Ιανουαρίου

Η Έλενα Πέγκα σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ, μια ωμή και ποιητική μελέτη πάνω στο πάθος και την καταστροφή. Σε ένα απομονωμένο μοτέλ, δύο άνθρωποι παγιδεύονται σε έναν έρωτα χωρίς διέξοδο, όπου η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή και η έλξη σε βία. Ο χώρος λειτουργεί ως ψυχικό τοπίο, φορτισμένο από μνήμες, μυστικά και ανείπωτες συγκρούσεις.

Με πρωταγωνιστές τους Μελία Κράιλινγκ, Παναγιώτη Γαβρέλα, Δημήτρη Καραβιώτη και Νίκο Βατικιώτη, η παράσταση φωτίζει τη βαριά κληρονομιά των οικογενειακών δεσμών και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης επιθυμίας, μέσα από έντονες ερμηνείες και μια ασφυκτική σκηνική ατμόσφαιρα.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι ερωτευμένοι» από το inTickets.

«Merde!»

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά | έως 11 Ιανουαρίου

Μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη. Η εκρηκτική παρέα που έφερε τους «Παίχτες» (Κουτλής, Μαγουλιώτης, Νιάρρος, Χρυσανθόπουλος, Μουλάς) επιστρέφει με το MERDE! και ξεδιπλώνει, με φαρσικό χιούμορ και αυτοσαρκαστική διάθεση, τα παρασκήνια της θεατρικής παραγωγής. Φιλοδοξίες, εξουσία, συμβιβασμοί, ματαιοδοξία, πρόβες, ακροάσεις και καλλιτεχνικές συγκρούσεις συνθέτουν ένα σκηνικό πανδαιμόνιο, όπου το θέατρο κοιτά τον εαυτό του στον καθρέφτη.

Με αφορμή τα 130 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η παράσταση λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στη θεατρική πράξη και στους ανθρώπους της σκηνής, φωτίζοντας με χιούμορ αλλά και οξυδέρκεια τις αντιφάσεις ενός χώρου τόσο εύθραυστου όσο και απολύτως ζωντανού.

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Merde!» από το inTickets.