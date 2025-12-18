Το 2025 ήταν μία χρονιά καμπή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, αφού τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τη λειτουργία των μη κρατικών ΑΕΙ. Η αλλαγή αυτή έθεσε στο τραπέζι το ζήτημα του κόστους των σπουδών στην Ελλάδα και πόσο αυτό επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πόσο κοστίζει μια τέτοια επιλογή και πώς συγκρίνεται με τις ήδη υπάρχουσες;

Μιλώντας χονδρικά, και ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής του καθενός, το κόστος σπουδών στην Ελλάδα μπορεί να κυμανθεί από τις 6.000 ευρώ τον χρόνο και να φτάσει μέχρι και τις 15.000 για τα προπτυχιακά, ενώ τα προγράμματα ιατρικής κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα, γύρω στα 25.000 ευρώ ανά έτος.

Σύμφωνα με την Βάλια, Κρητικού, εκτελεστική διευθύντρια του Business Affairs and Financial Assistance & Planning Office του Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας η οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια φοίτησης, τις ανάγκες σε στέγαση ή μετακίνηση και φυσικά τις οικονομικές διευκολύνσεις και τις υποτροφίες που ενδεχομένως λάβει ο φοιτητής.

«Σε ένα ιδιωτικό κολέγιο/πανεπιστήμιο, τα δίδακτρα είναι το βασικό κόστος, ωστόσο συχνά διαμορφώνονται με τρόπο που να υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για όσους το χρειάζονται.

Στόχος είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση να παραμένει εφικτή για όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση», μας λέει η κ. Κρητικού.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια vs κρατικά ΑΕΙ εκτός τόπου διαμονής

Το ενδιαφέρον για το πραγματικό κόστος σπουδών στην Ελλάδα προκύπτει όταν η σύγκριση γίνεται με τη φοίτηση σε δημόσιο AEI σε πόλη διαφορετική από αυτή που μένει ο φοιτητής.

Εκεί οι γονείς συχνά καλούνται να καλύψουν τα έξοδα διαμονής του παιδιού τους, συντηρώντας στην ουσία μία δεύτερη κατοικία, ξεχωριστή από την οικογενειακή. Υψηλά ενοίκια, ειδικά σε φοιτητικές περιοχές, λογαριασμοί, σίτιση, μετακινήσεις.

Σε ορίζοντα τετραετίας αυτό αποτελεί μια σημαντική δαπάνη, όπως επισημαίνει η κ. Κρητικού. «Για πολλές οικογένειες, το συνολικό ετήσιο κόστος φοίτησης ενός παιδιού σε δημόσιο πανεπιστήμιο μακριά από την έδρα της οικογένειας μπορεί να είναι συγκρίσιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερο από το κόστος φοίτησης σε ιδιωτικό ίδρυμα στην πόλη τους, ειδικά όταν ληφθούν υπόψη υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις που μειώνουν τα δίδακτρα».

Υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις

Καλό είναι, πριν η οικογένεια κάνει την τελική της επιλογή για το κατάλληλο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή κολλέγιο, στο οποίο θα φοιτήσει το παιδί της, να κάνει μία έρευνα για τυχόν βοηθητικά προγράμματα που θα μπορούσαν να μειώσουν το συνολικό κόστος.

Ενδεικτικά, και συγκεκριμένα για το Deree – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, η κ. Κρητικού μάς δίνει μια ιδέα για το πού θα μπορούσαν οι γονείς να στραφούν, καθώς, όπως λέει, στο δικό τους ίδρυμα υπάρχει μακρά παράδοση στην οικονομική στήριξη των φοιτητών.

«Παρέχουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και υποτροφιών στην Ελλάδα». Οι βασικές κατηγορίες, όπως μας τις έχει κατηγοριοποιήσει ή ίδια, περιλαμβάνουν:

– Υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκής επίδοσης, οι οποίες επιβραβεύουν την αριστεία.

– Οικονομική ενίσχυση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, που στοχεύει στη στήριξη φοιτητών με οικονομικές ανάγκες.

– Συνδυαστικές υποτροφίες, όπου εξετάζονται τόσο η επίδοση όσο και η οικονομική δυνατότητα.

– Ειδικές υποτροφίες που έχουν θεσπιστεί χάρη σε δωρεές αποφοίτων, εταιρειών και φίλων του Κολλεγίου.

«Η διαδικασία αξιολόγησης είναι διαφανής και αντικειμενική, με στόχο να διασφαλίζεται ότι κάθε φοιτητής που έχει την ικανότητα και την επιθυμία να σπουδάσει μπορεί να το κάνει», σημειώνει.

Αξίζει η επένδυση σε ιδιωτική εκπαίδευση;

Πολλές φορές εστιάζουμε στο κόστος μιας επιλογής αυστηρά με αριθμούς, χωρίς να εξετάζουμε τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Τι είναι εκείνο που θα μπορέσει να προσφέρει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στο παιδί μας, το οποίο θα κάνει το τίμημα να αξίζει τον κόπο;

Την απάντηση έρχεται και πάλι να δώσει η κ. Κρητικού, η οποία υποστηρίζει ότι η επιλογή ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αποτελεί συχνά επένδυση στη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του φοιτητή.

Συνοψίζει τα οφέλη στα εξής βασικά:

– Ποιότητα και συνέπεια υπηρεσιών: επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, μικρότερες τάξεις, άμεση πρόσβαση σε καθηγητές και ακαδημαϊκή υποστήριξη.

– Σύνδεση με την αγορά εργασίας: πρακτική άσκηση, συνεργασίες με εταιρείες, επαγγελματικός προσανατολισμός και υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας των αποφοίτων.

– Σύγχρονες υποδομές και τεχνολογία που ενισχύουν την εκπαιδευτική εμπειρία.

– Διεθνής διάσταση: αναγνωρισμένοι τίτλοι, δυνατότητες ανταλλαγών, προγράμματα στο εξωτερικό και πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα αποφοίτων.

– Προσωποκεντρική ακαδημαϊκή εμπειρία που καλλιεργεί δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και προσαρμοστικότητα.

«Για πολλές οικογένειες, η επένδυση αυτή αντανακλάται όχι μόνο στην ποιότητα των σπουδών, αλλά κυρίως στις μελλοντικές προοπτικές και στη συνολική εξέλιξη του φοιτητή», καταλήγει.

Στο τέλος, η απόφαση ανήκει πάντοτε στην κάθε οικογένεια και το τί θεωρεί εκείνη περισσότερο ωφέλιμο για την ίδια. Καλό είναι όμως να λαμβάνονται υπόψιν όλα τα δεδομένα, από το οικονομικό βάρος μέχρι το περιβάλλον στο οποίο το ενδιαφερόμενο μέλος της θα περάσει τα 4 χρόνια της φοιτητικής του ζωής, αλλά και τις προοπτικές που του ανοίγονται στο μέλλον.