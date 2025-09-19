Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς που θα φέρει στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας τα περίφημα νέα Νομοθετικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΟΠΕ), δυο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών συζητούν στο «Ακαδημαϊκό Τέταρτο» του Βήματος και απαντούν στα πολλά ερωτηματικά των ημερών:

Πότε θα δούμε δημοσιευμένη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νέο νόμο του υπουργείου Παιδείας περί μη κρατικών ΑΕΙ;

Ποια είναι τα δεδομένα γύρω από τα προγράμματα σπουδών των νέων Ιδρυμάτων και είναι τελικά αυτά ισότιμα με εκείνα των δημοσίων ΑΕΙ;

Τι θα γίνει με τις Νομικές Σχολές της χώρας που αυξάνονται από φέτος κατά 3 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκαλώντας τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων της χώρας;

Θα φύγουν καθηγητές από τα δημόσια ΑΕΙ για να διδάξουν σε μη κρατικά;

Ποια σημεία της λειτουργίας τους προκαλούν ακόμη και σήμερα ερωτηματικά;

Συζητούν οι:

Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντώνης Μεταξάς, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ακαδημαϊκό Τέταρτο

