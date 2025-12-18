Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι θα παραμείνουν στα μπλόκα, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα». Σήμερα στις 14:00, από τις Σέρρες θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων.

Τι λένε οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα;

Το «Βήμα» επικοινώνησε με εκπροσώπους των μπλόκων Μαλγάρων, Νίκαιας, Σιάτιστας, Ε65, Βοιωτίας και Ιωνίας Οδού και όπως οι ίδιοι σημειώνουν, «υπάρχει μία γενικευμένη τάση» να παραμείνουν στους δρόμους, μέχρις ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Παράλληλα, τόνισαν πως είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, χωρίς όμως να δημιουργήσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών, την περίοδο των εορτών.

«Δεν πρόκειται να βρεθούμε απέναντι στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Αλλά δεν έχουμε άλλο μέσο να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε σκοπό να μείνουμε στα μπλόκα, όμως, τις ημέρες που θα θέλει ο κόσμος να μετακινηθεί, θα κινηθούμε αναλόγως. Δε θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν», υπογραμμίζουν.

Ωστόσο, όλες οι αποφάσεις θα παρθούν συλλογικά από όλα τα μπλόκα της χώρας σήμερα. Οι εκπρόσωποι λένε στο «Βήμα» πως κανένας δεν πρόκειται να κινηθεί ατομικά.

Οι επιδοτήσεις που έγιναν μείον

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής είναι εξοργισμένοι και μιλούν στο «Βήμα» για «εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης», μετά την κοροϊδία με τις πληρωμές.

Υπενθυμίζεται, το χθεσινό φιάσκο με τις πληρωμές των ενισχύσεων των αγροτών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, παρά τις διαβεβαιώσεις Μαξίμου, χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους, ενώ ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Παρά το γεγονός ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοίνωναν ότι καταβάλλεται το ποσό των 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους, τελικά η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 208,6 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους και της αναδιανεμητικής ύψους 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους, έμεινε στα «χαρτιά».

Αισιόδοξος ο πρωθυπουργός

Σε συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, μιλώντας για τα μπλόκα των αγροτών, ανέφερε πως «τα μέτρα στήριξης, που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση – λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα».

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος ότι «θα έχουμε εκτόνωση κατάστασης». Εν συνεχεία, υπογράμμισε πως «ελπίζω, ενόψει εορτών, σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και θα λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους».