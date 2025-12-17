Σε ακόμη ένα φιάσκο μετατράπηκαν οι χτεσινές πληρωμές των ενισχύσεων των αγροτών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους, ενώ ο ΕΛΓΑ προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Ειδικότερα, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοίνωναν ότι καταβάλλεται το ποσό των 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους, τελικά η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης ύψους 208,6 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους και της αναδιανεμητικής ύψους 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους έμεινε στα «χαρτιά».

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσαν το πρόβλημα σε «τεχνικό σφάλμα»

Την ίδια ώρα, ο ΕΛΓΑ προχώρησε κανονικά στην παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών, πριν ακόμη καταβληθούν οι ενισχύσεις. Το αποτέλεσμα ήταν για χιλιάδες παραγωγοί να δουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να μηδενίζονται αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ από τα ποσά που ανέμεναν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στον ΟΤ άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, η «λαθεμένη» παρακράτηση από τον ΕΛΓΑ έγινε γιατί ο Οργανισμός δεν είχε διαθέσιμα υπόλοιπα για να γίνει η πληρωμή των 120 εκατ. ευρώ, οπότε «μπήκε» στους λογαριασμούς για να την πραγματοποιήσει. «Τα χρήματα έκαναν κύκλο μέσα στις τσέπες των παραγωγών, γεγονός που εξαγρίωσε».

Ξεχειλίζει η αγανάκτηση

Το νέο αλαλούμ με τις αγροτικές ενισχύσεις δεν είναι ένα ακόμα τεχνικό σφάλμα, αλλά ένα ακόμα επεισόδιο στα πολλά που έχουν προστεθεί, τα οποία έχουν οδηγήσει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση.

Η αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο ξεχείλισε, με παραγωγούς να καταγγέλλουν στον ΟΤ ότι πήγαν σε πρατήρια για να προμηθευτούν πετρέλαιο ή να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις και διαπίστωσαν πως οι κάρτες τους εμφάνιζαν μηδενικό υπόλοιπο.

Ωστόσο, το νέο αυτό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα προβλημάτων και λαθών, ενισχύοντας την αγανάκτηση και την οργή των παραγωγών, που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις υποσχέσεις, το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, παραμένει και ενισχύεται.

Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πρωινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσαν το πρόβλημα σε «τεχνικό σφάλμα».

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης και τα ποσά της αναδιανεμητικής ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι όπως «μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες».

«Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά. Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί», αναφέρουν.

Πηγή ΟΤ