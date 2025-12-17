Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια. Μια μέρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, δήλωσε πως από Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους.

Μιλώντας για τα μπλόκα των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση – λαμβάνονται υπόψη κάποια δίκαια αιτήματα».

Αισιόδοξος ο Μητσοτάκης ότι οι αγρότες θα απομακρυθνούν από τα μπλόκα

Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε εκτόνωση κατάστασης». Στη συνέχεια, είπε πως «ελπίζω ενόψει εορτών σε θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα και να λάβουν υπόψη ότι δεν μπορούν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα και να στερούν από τους πολίτες τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα χωριά τους».

Για τη συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η βούληση της Ελλάδος είναι να σταθεί στο πλευρό χωρών στη διαδρομή προς ΕΕ δεδομένη, ο πήχης ψηλά, οι μεταρρυθμίσεις σημαντικές η Ελλάδα πρωταγωνιστής υποστήριξης προσπάθειας».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τι είπε ο πρωθυπουργός για το στεγαστικό

Πρόσθεσε επίσης, πως «θα συζητήσουμε και Ουκρανία και δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω παγωμένων ρωσικών πόρων σε ευρωπαϊκές τράπεζες και μια πρώτη συζήτηση για επόμενο προϋπολογισμό ΕΕ και θα έχω ευκαιρία να θέσω ερωτήματα και να βάλω στο τραπέζι να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα».

Τασούλας: «Κρίσιμο τρίπτυχο, προϋπολογισμός, αγροτικό και ευρωπαϊκό συμβούλιο»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε ότι είναι «κρίσιμο τρίπτυχο, προϋπολογισμός, αγροτικό και ευρωπαϊκό συμβούλιο». Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα τηρεί δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Γι’ αυτό στο πρόσωπο υπουργού οικονομικών επιβραβεύτηκε και ο λαός».

Για το αγροτικό θέμα, είπε ότι «θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις αυτές τις μέρες» ενώ είπε πως «εγώ προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια, αυτά όλα μπορούν να λυθούν όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά διαδικασίες καταλλαγής και διαλόγου, άλλο να διαφωνούμε άλλο να συγκρουόμαστε. Νιώθω κι εγώ ότι οδηγούμαστε σε πιο συναινετική εξέλιξη, ευχής εργον».