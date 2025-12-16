Εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από τα αγροτικά μπλόκα βρέθηκαν σήμερα στην Αθήνα για τις κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, απόγευμα Τρίτης, στην πλατεία Συντάγματος, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού που πραγματοποιείται στη Βουλή.

Όπως δήλωσαν οι αγρότες στο «Βήμα», την Πέμπτη στις 14:00, πρόκειται να γίνει νέα Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των μπλόκων, όπου αναμένεται να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι παραμένουν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, «δεν αναμένεται να υποχωρήσουμε ακόμα, παραμένουμε αμετακίνητοι στα μπλόκα μας. Την Πέμπτη θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε όλα τα μπλόκα συλλογικά».

Παράλληλα, σε όλα τα μπλόκα της χώρας υπάρχουν πυρετώδεις συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις τους.

Τα αιτήματα των αγροτών από την κυβέρνηση

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τι είπε ο Χατζηδάκης από τη Βουλή για τους αγρότες

Έκτακτα μέτρα στήριξης για τον αγροτικό κόσμο ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Όπως γνωστοποίησε, η κυβέρνηση προχωρά σε πακέτο πρόσθετης ενίσχυσης συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, που αφορά κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, μέσω ανακατανομής αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης στο νέο σύστημα της ΚΑΠ.