Περίπου 20 λεπτά πριν ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Βήμα και ξεκινήσει την ομιλία του, οι βουλευτές του κόμματος άφησαν τα πηγαδάκια στον διάδρομο και το εντευκτήριο της Βουλής και μπήκαν στην αίθουσα της ολομέλειας. Ήταν όλοι εκεί, στη θέση τους, εκτός από τον Μανώλη Χριστοδουλάκη που είχε πρόβλημα υγείας, αλλά και τους Μιχάλη Κατρίνη και Γιώργο Παπανδρέου που ψήφισαν επιστολικά.

Στα έδρανα η Κατερίνα Γεννηματά – Τσούνη

Την ώρα δε που ο πρόεδρος του κόμματος χαιρετούσε το σώμα, η 22χρονη Κατερίνα Γεννηματά Τσούνη, κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠαΣοΚ Φώφης Γεννήματα, έπαιρνε τη διαπίστευση της για να παρακολουθήσει κι εκείνη τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό από τα θεωρεία. Η διαπίστευση αυτή ήταν μία από τις τελευταίες που δόθηκαν, καθώς πολλά στελέχη και υποστηρικτές του κόμματος ζήτησαν από τους βουλευτές μία πρόσκληση, όμως όσες είχε στη διάθεση του το ΠαΣοΚ είχαν τελειώσει από το πρωί της Τρίτης.

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε χρήση του χρόνου που είχε στη διάθεση του και απευθύνθηκε πολλές φορές προς τα κυβερνητικά έδρανα κοιτώντας τον Πρωθυπουργό και αποσπώντας το χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Από την αρχή της τοποθέτησης του έβαλε στο επίκεντρο της συζήτησης εκείνους που πλήττονται από την πολιτικής της κυβέρνησης. Οικογένειες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αγροτικός κόσμος, νέα γενιά και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αποδέκτες των μηνυμάτων του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Μιλάμε για τη δική σας ζωή»

«Σήμερα, δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς και δείκτες» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τονίζοντας πως «μιλάμε, για τη δική σας ζωή. Για το Κέντρο Υγείας που έχετε ανάγκη. Για το σχολείο που χρειάζεται το παιδί σας. Για τις οικονομίες σας που εξανεμίζονται. Για το εισόδημά σας που ροκανίζει η ακρίβεια. Για τους νέους που αναγκάζονται να επιλέγουν την εσωτερική ή την εξωτερική μετανάστευση». Ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε πως «αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα, υπό τη Νέα Δημοκρατία, θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα».

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά από εκτενή αναφορά στον τρόπο που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση το ταμείο ανάκαμψης, καθώς και στις ανισότητες που σχηματίζονται, έκανε λόγο για και τα κεφάλαια που φεύγουν στο εξωτερικό «και κάποια από αυτά επιστρέφουν, αλλά για να εξαγοράζουν τα σπίτια και την περιουσία των Ελλήνων, όχι για παραγωγικές επενδύσεις» όπως επεσήμανε.

«Η Ελλάδα δεν πωλείται»

Τότε, κοίταξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δήλωσε πως «για εμάς κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται! Η Ελλάδα ανήκει στον ελληνικό λαό και στην ευημερία του. Σ’ αυτόν και στα παιδιά του και όχι να χάνουμε εισοδήματα, ακίνητα και περιουσίες που παίρνουν ισχυροί παίκτες, εγχώριοι και από το εξωτερικό».

«Κύριε Χατζηδάκη γιατί….;»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης και αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών κοίταξε που κάθονται στην αίθουσα οι Μάκης Βορίδης και Κωστής Χατζηδάκης και ζήτησε να μάθει γιατί τους παρακολουθούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Με μότο ότι αντί να μας πει αυτός γιατί μας παρακολουθούσε, να πρέπει να πουν τα θύματα γιατί τα παρακολουθούσαν. Να μας πουν, λοιπόν. Κύριε Βορίδη, γιατί σας παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης; Κύριε Χατζηδάκη, γιατί σας παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης; Να το πείτε σήμερα. Με γενναίο τρόπο. Για να τελειώνουν τα παιχνίδια» δήλωσε με έμφαση ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

«Αφήστε το δικαίωμα της σιωπής»

Ένα ακόμη σημείο που διακόπηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των βουλευτών του ΠαΣοΚ ήταν όταν μίλησε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναρωτήθηκε «δεν σας είπε ο κ. Βάρρας μπαίνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου «Πρωθυπουργέ, κατακλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν σας το ‘πε, γιατί δεν κάνατε τίποτα τα επόμενα χρόνια και τους αφήσατε τέσσερα χρόνια να λεηλατούν τις βασικές ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων; Γιατί; Να μας απαντήσετε. Και αφήστε το δικαίωμα της σιωπής» δήλωσε προκαλώντας το χειροκρότημα της ΚΟ του ΠαΣοΚ .

Το δίλημμα του Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επικαλέστηκε πολλές φορές στοιχεία από έρευνες, προκειμένου να αναδείξει το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν μίλησε για τα καρτέλ που κάνουν «πάρτι» «Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2025 οι τιμές αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 39% στα τρόφιμα, 58% στην ένδυση και υπόδηση και 68% ειδικά στην παιδική ένδυση, 48% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 43% οι μεταφορές με πλοίο».

Κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια

Ενώ κλείνοντας την ομιλία του έβαλε το δίλημμα που βάζει το ΠαΣοΚ και αναμένεται να τεθεί ακόμη πιο έντονα το επόμενο διάστημα. «Ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην αδικία, ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας ανοίγοντας νέο δρόμο για πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, για πραγματική ευημερία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Και για αυτούς και για τα παιδιά τους. Για όλες τις οικογένειες» δήλωσε και κάλεσε όλους τους Έλληνες να ενωθούν και να αγωνιστούν για κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια

Το καλό κλίμα

Το κλίμα στο εσωτερικό του ΠαΣοΚ ήταν καλό τόσο πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και μετά από αυτή. Σε αυτό συνέβαλε ο Γιώργος Μουλκιώτης που ένωσε τα τραπέζια στο καφενείο της Βουλής και κέρασε τους επιστημονικούς συνεργάτες βουλευτών του ΠαΣοΚ που ήταν εκεί, για να τους ευχαριστήσει για όσα προσφέρουν.

Στη συνέχεια βουλευτές του κόμματος φωτογραφήθηκαν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δένδρο της Βουλής, ενώ στο τέλος της βραδιάς ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος σε ταβέρνα στην Καισαριανή, προκειμένου να φάνε όλοι μαζί και να χαλαρώσουν τσουγκρίζοντας ποτήρια και ανταλλάσσοντας ευχές.