Κατεπείγουσα έρευνα έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία της Αθήνας για την παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη διαβίβαση των εγγράφων από τη Βουλή, διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τον επονομαζόμενο και «Φραπέ» μάρτυρα, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης (έτσι περιγράφεται στον νόμο το αδίκημα).

Αν από την έρευνα που διενεργείται, διαπιστωθεί η διάπραξη του εν λόγω αδικήματος, ο κ. Ξυλούρης κινδυνεύει με σύλληψη μέχρι το βράδυ, καθώς θα κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία έχει κινηθεί και την προηγούμενη φορά που ο Γ. Ξυλούρης δεν είχε εμφανιστεί στην Εξεταστική επικαλούμενος δικαίωμα σιωπής.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Αθηνών καλεί ως ύποπτο τον Γιώργο Ξυλούρη να δώσει εξηγήσεις για το αδίκημα της απείθειας, για το γεγονός ότι την προηγούμενη φορά που είχε κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν είχε εμφανιστεί καν, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, δικαίωμα που αναγνωρίζεται σε ύποπτους η σε κατηγορούμενους.