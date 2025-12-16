Ο Μιχάλης Κατρίνης παραδέχθηκε ότι ο γιος του οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, σημειώνοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς εξαίρεση.

«Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη» πρόσθεσε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 16χρονος γιος του βουλευτή συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που εκτυλίχθηκε το βράδυ στο Χαλάνδρι, όταν αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 16χρονος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να εισήλθε σε μονόδρομους αντίθετης κατεύθυνσης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών.

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Ολόκληρη η δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΠαΣοΚ.

