Με το βλέμμα στα μπλόκα των αγροτών, αλλά και στις εξελίξεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κορυφώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.

Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αντιπαρατεθούν με φόντο την πορεία της οικονομίας και να ανταλλάξουν πυρά, σε μια σύγκρουση που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της καθημερινότητας και στο κόστος ζωής.

Το ΠαΣοΚ προσέρχεται με τη λογική ότι η σημερινή συζήτηση αποτελεί ευκαιρία για μια εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση, αλλά και μετωπική σύγκρουση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Ο πρόεδρος του κόμματος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, αναμένεται να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Υψηλόβαθμο στέλεχος που μετείχε στην τελευταία σύσκεψη επεσήμανε πως σκοπός του ΠαΣοΚ είναι να αναδείξει την αποτυχία της κυβέρνησης, «η οποία προκύπτει και από τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που η ίδια η κυβέρνηση κάνει για την επόμενη τριετία, από το 2026 έως το 2029», όπως εξήγησε.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Χαριλάου Τρικούπη, «καταρρέει ο ρυθμός ανάπτυξης, καθώς και ο ρυθμός των επενδύσεων», και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί σε μεγάλο βαθμό και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Δίκαια τα αιτήματα των αγροτών

Στο μικροσκόπιο του προέδρου του ΠαΣοΚ αναμένεται να μπει και ο αγώνας των αγροτών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που έχει επισκεφθεί ο ίδιος τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα και έχει χαρακτηρίσει δίκαια τα αιτήματά τους, θα αναφερθεί στο κόστος παραγωγής και θα συνδέσει τον αγώνα των αγροτών για βιοπορισμό με την ερημοποίηση της υπαίθρου και το δημογραφικό.

Εκτός από τις προτάσεις για την ενίσχυση των αγροτών, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να τονίσει ότι η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την κρίση στον αγροτικό τομέα. Παράλληλα, συνεργάτες του διαρρέουν πως θα παραφράσει τη δήλωση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, ότι «η μη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα φέρει ιδιότυπο αγροτικό Grexit», υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση είναι αυτή που οδηγεί σε ένα ιδιότυπο Grexit, με την πολιτική που εφαρμόζει στον πρωτογενή τομέα.