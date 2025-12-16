Οι παλαιότεροι στη Βουλή παραδέχονται στις συζητήσεις τους ότι η φετινή εικόνα της Βουλής, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η κορυφαία κοινοβουλευτικά στιγμή, η ψήφιση του προϋπολογισμού, συνήθως φέρνει όλους στα έδρανα τους.

Οι συζητήσεις και οι ομιλίες είναι ζωηρές, καταγράφονται διαφορετικές απόψεις, ενίοτε υπάρχουν και αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Δεν λείπει η αυτοκριτική σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και η κατάθεση προτάσεων. Ωστόσο, φέτος, η συμμετοχή ήταν αναιμική και ας ήταν εγγεγραμμένοι βουλευτές περισσότεροι από 190.

Η εικόνα ήταν απογοητευτική κατά την πενθήμερη συζήτηση, με άδεια έδρανα -από σχεδόν όλα τα κόμματα- και βουλευτές να μένουν για λίγο για την ομιλία τους και να αποχωρούν. Στα έδρανα, τα ίδια πρόσωπα, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, που εκφράζουν το κόμμα τους. Έκαστος στο είδος του.

Φυσικά, οι τόνοι υψώθηκαν αρκετές φορές και οι αρχηγοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους. Σχεδόν πάντοτε όμως, με ελάχιστες εξαιρέσεις, εντός των ορίων που έχει επιβάλει ο «χρονοκόφτης». Αιχμή ήταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ακρίβεια βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από τους αρχηγούς των κομμάτων, επικρίνοντας την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. Από την άλλη, ο πρωθυπουργός, όπου με την ομιλία του έπεσε η αυλαία της συζήτησης, ανακοίνωσε μια σειρά πρωτοβουλιών όπως για το στεγαστικό, τους αγρότες, αλλά και για το ελβετικό φράγκο. Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για τον «αμαρτωλό» Οργανισμό.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μιλώντας για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε με 159 «ναι» και 136 «όχι» σε σύνολο 295 βουλευτών (τον ψήφισαν και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Χάρης Κατσιβαρδάς, Κωνσταντίνος Φλώρος και Γιώργος Ασπιώτης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% διπλάσιο της Ευρωζώνης, παρεμβάσεις 3 δισεκατομμυρίων εισοδημάτων των πολιτών, ανεργία στα προ του 2008 επίπεδα, πληθωρισμό στο 2,2% – οι αυξήσεις θα υπερκαλύπτουν τις απώλειες από κόστος ζωής, ρυθμό μεγέθυνσης επενδύσεων 10,2% μεγαλύτερο από φέτος – το ΠΔΕ ενισχύεται κατά 2 δισ. – προτεραιότητα η πλήρης απορρόφηση του RRF, στο 65% του συνόλου σήμερα, με τον μ.ο. των «27» στο 43%. «Όλα αυτά, χωρίς κίνδυνο για την δημοσιονομική ισορροπία. Με έσοδα και δαπάνες να αυξάνονται και τα φορολογικά βάρη να μειώνονται. Ιδίως για μεσαία τάξη, νέους και οικογένειες. Με αυξήσεις αποδοχών που υπερβαίνουν τον πληθωρισμό», είπε ο πρωθυπουργός.

«Όλη η φιλοσοφία του προϋπολογισμου έρχεται και πατάει πάνω στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως πραγματικό, αποτελεσματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Δεν πανηγυρίζουμε αλλά και δεν μηδενίζουμε, ειδικά εν μέσω γεωπολιτικών αλλαγών και οικονομικών τριγμών που οδηγούν πολλά κράτη σε επιλογές λιτότητας με περικοπές και νέους φόρους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα μέτρα για το στεγαστικό

Για το στεγαστικό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων. Όπως, «γενναίο πρόγραμμα» ανακαίνισης κατοικιών το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.

Επίσης, στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.

Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.

Μέτρα προβλέπονται και για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πιο συγκεκριμένα, οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Και όταν ένα ακίνητο βραχυχρόνια χρήσης μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος και το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά.

Τέλος, πολεοδομική ρύθμιση από το υπουργείο Ενέργειας για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων με κίνητρο την έκπτωση φόρου. «Το Στεγαστικό από τις κύριες προτεραιότητες του προϋπολογισμού, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων αλλά και ως τομέας που απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ρυθμίσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο κ. Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ρυθμίσεις και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και αφορά 50.000 ανθρώπους. Κατατίθεται διάταξη που μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευρώ με σταθερά χαμηλό επιτόκιο, «κούρεμα» από 15% – 50% με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και δυνατότητα επιμήκυνσης της αποπληρωμής ως 5 χρόνια.

Με αυτοκριτική διάθεση, ο πρωθυπουργός είπε πως αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο. Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθύμισε τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι είναι καιρός να ανατραπεί μια διακομματική παθογένεια 40 χρόνων. Μάλιστα, για το νομοσχέδιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία ενώ με νόημα είπε προς τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, «για να δούμε κ. Ανδρουλάκη πως θα τοποθετηθείτε».

Στη συνέχεια είπε, «δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου και το ίδιο ζητώ και από τα άλλα κόμματα – Όμως τους ζητώ να ξαναδούμε εξαρχής -μαζί με τους αγρότες- τον γενικότερο προσανατολισμό του πρωτογενή τομέα: Εισηγούμαι τη συγκρότηση Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής, με προεδρείο κοινής αποδοχής, που θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και τις λύσεις σε όλα τα πεδία της αγροτικής πολιτικής».

Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής

Αυστηρή κριτική και έντονες επικρίσεις για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, με αιχμή την οικονομία, άσκησε στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του Προϋπολοισμού του 2026 στην ολομέλεια της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτά που παρουσιάζετε ως επιτυχίες δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ευημερία για πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι βίωμα για τους πολίτες: Δεν αντέχουν άλλο τη στασιμότητα, τις καθηλωμένες προοπτικές της ζωής τους, τη γενικευμένη απαισιοδοξία και ανασφάλεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως είπε «ύστερα από δεκαπέντε χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, ο ελληνικός λαός είχε κάθε λόγο να περιμένει μια πραγματική σύγκλιση του βιοτικού του επιπέδου και της καθημερινής του ζωής με την υπόλοιπη Ευρώπη». Η κυβέρνηση όμως, του προσφέρει «στασιμότητα»: «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από διαχείριση της στασιμότητας. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κανείς δεν περιμένει τίποτα θετικό από μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε: «Αν δεν γίνει παρελθόν η κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα οδηγείται σε νέα αδιέξοδα».

Επιχείρησε να αποδομήσει τη θέση της κυβέρνησης ότι αποτελεί εγγυητή σταθερότητας, λέγοντας πως η θέση αυτή «είναι προπέτασμα καπνού. Κρύβει τη στασιμότητα και την παρακμή. Κρύβει το σαθρό έδαφος των αποτυχημένων επιλογών σας και στρώνει ξανά τον δρόμο για νέα αδιέξοδα».

Το πραγματικό μήνυμα του Προϋπολογισμού, εκτίμησε, είναι ότι «ο στόχος της σύγκλισης με την Ευρώπη μπαίνει στον πάγο». Αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή, είπε, η Ελλάδα υπό τη Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει καθηλωμένη στο τελευταίο βαγόνι της Ευρώπης. Αν συνεχιστεί η ίδια πορεία, δεν θα μείνει πίσω μόνο η οικονομία – θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο η δημοκρατία, θα αποδυναμωθούν περαιτέρω οι θεσμοί και θα συρρικνωθεί το κοινωνικό κράτος.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρέωσε στην ΝΔ, έκφραση καθεστωτικής λογικής, αλαζονική εξουσία και βαθιά περιφρόνηση προς τον πολίτη και τις αγωνίες του. Η Ελλάδα, τόνισε, δεν έχει ανάγκη από μικροβελτιώσεις. «Χρειάζεται μια νέα αρχή. Με σχέδιο και νέο ήθος στην άσκηση της εξουσίας. Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής και να ανοίξει ο κύκλος της πραγματικής προόδου. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για μια Ελλάδα για όλους»!, υπογράμμισε.

Επί των βασικών κατευθύνσεων του Προϋπολογισμού και της οικονομικής πολιτικής που περιγράφει, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρατήρησε πως η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης με τρόπο αναποτελεσματικό, και σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ που αντιμετώπισαν παρόμοιες κρίσεις, η Ελλάδα έχει μείνει πίσω. «Με απλά λόγια: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, στασιμότητα», επισήμανε.

Σχολιάζοντας τους στόχους του νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου, παρατήρησε πως «οι αποφάσεις της κυβέρνησης διευκολύνουν συγκεκριμένους παίκτες της αγοράς: Τα μεγάλα funds». Mε ποια κριτήρια – αναρωτήθηκε – λαμβάνονται οι αποφάσεις για πωλήσεις στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, για μεταβιβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών, για συγκέντρωση της ιδιωτικής υγείας ή για την αξιοποίηση δημόσιων και πρώην δημόσιων υποδομών;

«Όχι κύριε Μητσοτάκη, η Ελλάδα δεν πωλείται! Αυτός ο τύπος ανάπτυξης βάζει σε υποθήκη το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων Ελλήνων», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τρύπα στο νερό τα μέτρα για το στεγαστικό»

Ο ίδιος χαρακτήρισε υπαρξιακό κίνδυνο για τη χώρα το δημογραφικό, τονίζοντας πως για το ΠαΣοΚ, η δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Κάτι που συνιστά υπαρξιακή ανάγκη και είναι ο πιο κρίσιμος συντελεστής εθνικής ισχύος. Για το στεγαστικό πρόβλημα, σημείωσε χαρακτηριστικά, πως οι συνεχείς εξαγγελίες και τα σχετικά προγράμματα με τα «30+2 μέτρα», τις «50+3 παρεμβάσεις» της κυβέρνησης, αποδεικνύονται μια τρύπα στο νερό. «Η φορολογική σας μεταρρύθμιση είναι λειψή. Θα εξανεμιστούν εντός τριετίας τα όποια οφέλη, λόγω πληθωρισμού. Γι’ αυτό χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας, με ταυτόχρονη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Όταν την πρότεινα πέρσι από το βήμα της ΔΕΘ, με κατηγορήσατε για ‘λεφτόδεντρα’», υπενθύμισε.

‘Ασκησε έντονη κριτική στην πρακτική των τραπεζών για τα υψηλά κέρδη που αποκομίζουν. «Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη: Χρειάζεται μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών να πηγαίνει στη μείωση του αναβαλλόμενου παρά στη διανομή παχυλών μερισμάτων, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να μεταφερθεί το κόστος στους φορολογούμενους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής. Ταυτόχρονα, αιχμηρές ήταν οι επικρίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την «κερδοσκοπία εις βάρος των πολιτών» και δεσμεύτηκε ότι η πολιτική αλλαγή θα βάλει κανόνες για να σταματήσουν τα κοράκια των funds να κρατούν σε ομηρία χιλιάδες οικογένειες και επιχειρήσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το όνομά σας είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας»

Ανέλυσε τις προτάσεις του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ για την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας και κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μολονότι ξέρατε, τους αφήσατε να κλέβουν επί 4 χρόνια! Είχατε κάνει φαίνεται ‘επίκληση στο δικαίωμα της σιωπής’ και εσείς! Ξέρατε πολλά! Τα έμαθε και όλη η Ελλάδα χάρη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, γιατί αν ήταν στο χέρι σας, όλα θα είχαν μείνει στο σκοτάδι. Εσείς προστατεύσατε τους υπουργούς σας, τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Και δεν είχατε κανέναν ηθικό ενδοιασμό να θάψετε το αίτημα της Δικαιοσύνης, στέλνοντας τους βουλευτές σας στο σπίτι για ύπνο! Και πού επενδύετε τώρα; Να θολώσετε τα νερά!» είπε και συνέχισε:

«Υπάρχει η γαλάζια εγκληματική οργάνωση, αλλά υπάρχουν και άλλοι από κάτω. Το δικό σας όνομα, κ. Μητσοτάκη, είναι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας. Και δεν το επικαλούνται μιλώντας στο καφενείο. Το επικαλούνται στον γενικό γραμματέα του υπουργείου για να σταματήσουν τους ελέγχους, να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ, να κάνουν πέρα τους ενοχλητικούς εισαγγελείς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για απαξίωση και ευτελισμό των θεσμών από την κυβέρνηση για να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών. «Χειραγωγήθηκε μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία υπό τη δική σας καθοδήγηση. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτή η αποκάλυψη θα είχε θαφτεί και δεν θα ήταν υπόλογη η κυβέρνηση για τέτοιες πρακτικές; Στα Τέμπη σπεύσατε να εργαλειοποιήσετε το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι ευθύνες του Κώστα Καραμανλή για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717. Ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, αλλά 16 φυσικά πρόσωπα θα δικαστούν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία του υπουργού, για την οποία αυτός δεν θα δικαστεί επειδή τον καλύψατε!».

Το άρθρο 86

Δεσμεύτηκε ότι θα πάρει πρωτοβουλίες για να αλλάξει ριζικά το άρθρο 86 .«Χωρίς παραθυράκια. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς συγκάλυψη. Και τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης πρέπει να συνεννοηθούμε για τη γενναία αυτή αλλαγή. Θέλουμε η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην εξαρτάται από την εκτελεστική εξουσία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι κυβερνητική επιλογή. Αυτές οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν από μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και τη σήψη, μια κυβέρνηση τροχονόμο των συμφερόντων της εγχώριας ολιγαρχίας», υπογράμμισε.

«Το δίλημμα είναι ένα: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην ανισότητα, ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και την ευημερία για όλους. Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Γι’ αυτό καλώ όλους τους Έλληνες, ό,τι κόμμα και αν ψήφισαν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη ούτε από Μεσσίες ούτε από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι κάνοντας συμβιβασμούς με την ολιγαρχία. Η Ελλάδα θέλει πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις, με σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα που θα την ξανακάνει ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», υπογράμμισε κλείνοντας την ομιλία του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Φάμελλος: «Μητσοτάκης, Πιερρακάκης, Χατζηδάκης το τρίο της συμφοράς»

Προτάσεις κυρίως αναφορικά με το φορολογικό κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ασκώντας ταυτόχρονα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων με ειδική έμφαση όμως στο αγροτικό ζήτημα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε τρίο της συμφοράς τους Μητσοτάκη, Πιερρακάκη Χατζηδάκη. Επιμένοντας στα θέματα της ακρίβειας, είπε ότι οι τιμές στα ράφια κάνουν χάι σκόρ και είναι πιο υψηλές από το μέσο όρο της Ευρώπης.

«Θέλετε αγρότες εξαθλιωμένους, ενώ θα μπορούσε να δώσει ανάσα ο πρωτογενής τομέας, αντί για σχέδιο η κυβέρνηση έχει να προτείνει σκάνδαλα, είπε ο κ. Φάμελλος. «Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλους τους πολίτες, όλες τις κοινωνικές τάξεις, αφορά το κόστος προϊόντων στο ράφι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, άφησε υπόνοιες κατά της κυβέρνησης λέγοντας ότι όταν ήρθε δικογραφία για να γίνει έρευνα ευθυνών το Μαξίμου επέλεξε να τα κουκουλώσει, όπως υποστήριξε. «Όλα τα κάνετε γιατί θέλετε να κουκουλώσετε τα σκάνδαλα στα Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Δεν δείχνει ότι είστε αδίστακτοι, αλλά επιβεβαιώνει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε συνταγματικές αλλαγές»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, τονίζοντας την ανάγκη για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, «για να μη μπορεί κανένα Μαξίμου κανένας Μητσοτάκης να μην διερευνήσει τις ευθύνες του».