5 το πρωί: Πέρασε ο προϋπολογισμός – Αδιέξοδο για την Ουκρανία – Ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μετά από έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης για τους αγρότες, την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός με νέες εξαγγελίες και εκατέρωθεν πυρά
- Πέρασε με… μπόνους: Όπως ήταν αναμενόμενο ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, πράσινο φως άναψαν 159 βουλευτές (οι 156 της Κυβέρνησης μαζί με τους ανεξάρτητους Χάρη Κατσιβαρδά, Κωνσταντίνο Φλώρο και Γιώργο Ασπιώτη).
- Η νέα εξαγγελία: Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι νέα μέτρα για το στεγαστικό και ρύθμιση για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο. Παράλληλα, πρότεινε διακομματική επιτροπή στη Βουλή για το αγροτικό, ενώ επιτέθηκε σε Σαμαρά, Καραμανλή και Τσίπρα.
- Πυρά από την αντιπολίτευση: Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό έγινε σε υψηλούς τόνους με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πολιτικές της Κυβέρνησης. «Μετατρέψατε τη Βουλή σε πλυντήριο ευθυνών για τους υπουργούς σας» τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε την Κυβέρνηση ότι θέλει εξαθλιωμένους τους αγρότες.
2
Το πολεμικό κλίμα στην Ευρώπη και οι συνομιλίες για την Ουκρανία
- Ο πολεμικός συναγερμός και ο στόχος: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της WSJ η Ευρώπη έχει υιοθετήσει το δόγμα «αν θέλεις ειρήνη πρέπει να ετοιμάζεσαι για πόλεμο». Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι το κατάλληλο κλίμα για να γίνουν δεκτές αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες και αλλαγές στην θητεία, ενώ παράλληλα εξυπηρετείται και η προετοιμασία για το ενδεχόμενο «αποδέσμευσης» από τις ΗΠΑ.
- Η συγκυρία: Το δημοσίευμα έρχεται μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του Βερολίνου, όπου οι Ευρωπαίοι και η Ουκρανία, ουσιαστικά εργάστηκαν μαζί με τους απεσταλμένους του Τραμπ για την συμφωνία ειρήνης με την Ρωσία, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για σημαντική πρόοδο (κυρίως στις εγγυήσεις ασφαλείας και στο εδαφικό), αλλά και ενόψει των κρίσιμων συναντήσεων που έγιναν χθες για την χρηματοδότηση του Κιέβου και της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που ξεκινάει αύριο.
- Τι έπεται: Από τις διάφορες καυτές εξελίξεις των ημερών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι σήμερα ή αύριο το σχέδιο που συζητήθηκε με τις ΗΠΑ θα έχει οριστικοποιηθεί και θα μπορεί να σταλεί στη Μόσχα για περαιτέρω συζητήσεις. Από την πλευρά του πάντως το Κρεμλίνο εμφανίστηκε αρχικά αρνητικό στην παρέμβαση των Ευρωπαίων στην διαδικασία.
3
Η Ελλάδα φέρνει ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
- Σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού: Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει εξωδικαστικό συμβιβασμό για στεγαστικά δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να κλείσει μια μακρόχρονη διαμάχη. Το πρόβλημα αφορά περισσότερους από 50.000 δανειολήπτες που επιβαρύνθηκαν από την ανατίμηση του φράγκου έναντι του ευρώ και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
- Ελάφρυνση δανειοληπτών: Ο συμβιβασμός προβλέπει μετατροπή των υπολοίπων των δανείων σε ευρώ με «κούρεμα» 15% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών. Η λύση οριστικοποιήθηκε πρόσφατα, μετά από καθυστερήσεις λόγω τεχνικών δυσκολιών, και θα εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση.
- To κόστος για τις τράπεζες: Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται στα 400–600 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τη συμμετοχή των δανειοληπτών. Σήμερα παραμένουν περίπου 37.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, εκ των οποίων τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες και τα 17.000 είναι «κόκκινα» και έχουν μεταφερθεί σε εταιρείες διαχείρισης ή τιτλοποιηθεί μέσω του «Ηρακλή».
4
Νέα απεργία Σ.Ε.Η στις 27 Δεκεμβρίου
- Διεκδίκηση κλαδικής συλλογικής σύμβασης: Το ΣΕΗ ζητά την υπογραφή μίας ενιαίας συλλογικής σύμβασης εργασίας από τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις (ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ), ώστε αυτή να έχει υποχρεωτικό και κλαδικό χαρακτήρα. Η ρήξη στις διαπραγματεύσεις οδήγησε σε απεργία στις 5 Δεκεμβρίου με συμμετοχή 97% των θεάτρων και σε νέα απεργία στις 27 Δεκεμβρίου. Το σωματείο απορρίπτει αποσπασματικές ή επιχειρησιακές συμφωνίες που δεν διασφαλίζουν καθολική εφαρμογή.
- Τα βασικά αιτήματα των ηθοποιών: Έπειτα από 13 χρόνια χωρίς συλλογική σύμβαση, το ΣΕΗ διεκδικεί βασικό μισθό 1.250 ευρώ και αμοιβή για τις πρόβες, που έως σήμερα παραμένουν απλήρωτες. Αν και υπήρξε αρχική συμφωνία για τα μισθολογικά, το σωματείο επιμένει σε σταθερό ποσό για τις πρόβες και όχι σε ποσοστιαία προσαύξηση του βασικού μισθού. Επισημαίνει ότι το σημερινό αίτημα αντιστοιχεί σε ελάχιστη αύξηση σε σχέση με το 2012, παρά τις μεγάλες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον.
- Αγκάθια στις διαπραγματεύσεις: Κεντρικό σημείο σύγκρουσης αποτελεί η πρόταση της ΠΕΘ για υποκατώτατο μισθό νέων ηθοποιών, την οποία το ΣΕΗ απορρίπτει ως «ηθοποιούς δύο ταχυτήτων». Διαφωνίες υπάρχουν και για την αμοιβή των προβών όταν οι ηθοποιοί απουσιάζουν λόγω άλλων εργασιών, με το ΣΕΗ να κάνει λόγο για σπάσιμο του συμβολαίου. Το σωματείο προαναγγέλλει κλιμάκωση κινητοποιήσεων, δηλώνοντας ότι στόχος είναι «ανοιχτά θέατρα, αλλά με συλλογική σύμβαση εργασίας».
5
Διπλό για τον Παναθηναϊκό, ήττα για τον Ολυμπιακό
- Άλωσε την Πόλη: Μια μεγάλη νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 81-77 της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κέντρικ Ναν σταμάτησε στους 25 πόντους, ενώ καθοριστικοί ήταν οι Ερναγκόμεθ, Μήτογλου και Σλούκας.
- Ήττα στο ΣΕΦ: Μετά τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια νίκησε εκτός έδρας και τον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι δέχτηκαν 32 πόντους στην τέταρτη περίοδο και ηττήθηκαν 99-92 από τους Ισπανούς. Ο Σάσα Βεζένκοφ σταμάτησε στους 24 πόντους, ενώ μεγάλη εμφάνιση έκανε ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.
- Ημέρα Κυπέλλου: Τρεις αγώνες για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου διεξάγονται σήμερα. Στις 16.00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καβάλα. Δύο ώρες αργότερα ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή και στις 20.00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μαρκό.
