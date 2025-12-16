Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού δεν επιτέθηκε μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έστειλε μηνύματα και σε τρεις πολιτικούς που δεν βρίσκονταν στην αίθουσα. Συγκεκριμένα, στον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε και στους τρεις δίχως να τους κατονομάσει μιλώντας για τη δημοκρατική σταθερότητα της χώρας. «Η χώρα μας διαθέτει και κάτι που για άλλα κράτη αποτελεί ζητούμενο: πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα, ένα άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί.

Βλέπουμε φλερτ με μια “Ιθάκη” μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της: τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις. Η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται» τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε: «Απέναντι στα παραπάνω, η μόνη επιλογή μας είναι η πολιτική της προόδου. Ο Προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο ευθύνης, συνέπειας και προοπτικής – κοινωνικής φροντίδας και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Μία γέφυρα προς την Ελλάδα του 2027, με ορίζοντα το 2030 και ένα κάλεσμα προς όλους να συστρατευτούμε».