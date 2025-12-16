Η Βαλένθια υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε μια σκληρή εντός έδρας ήττα με 99-92 και τον άφησε πολύ χαμηλά στην κατάταξη της Euroleague με ρεκόρ 8-7, την ώρα που ο Παναθηναϊκός ανέβαινε νωρίτερα στο 10-6.

Το ζητούμενο για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε αυτό το ματς ήταν να μην επιτρέψει στη φορμαρισμένη ισπανική ομάδα να νιώσει άνετα. Να μην κάνει το παιχνίδι που της αρέσει και τη βολεύει, κυρίως από την περιφέρεια.

Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα στο χρονικό διάστημα που την άφησε να βρει καλές προϋποθέσεις δημιουργίας και σκοραρίσματος με συνέπεια να γυρίσει από το 40-29 και να κλείσει προηγούμενη το πρώτο μισό του ματς (49-47) χάρη στις 15 ασίστ για μόλις 5 λάθη. Αντιθέτως όσο οι «ερυθρόλευκοι» κατάφερναν με την άμυνά τους να βάζουν δύσκολα στους «πορτοκαλί» ήταν στο χέρι τους να έχουν τον έλεγχο κρατώντας το προβάδισμα.

Θα μπορούσαν, σίγουρα, να ‘ναι και πιο μακριά από το 76-67 του 30′ έτσι ώστε στο τελευταίο πεντάλεπτο να μην βρεθούν με έξτρα πίεση πάνω στους ώμους τους. Κι αυτό αποδείχθηκε το κλειδί για την εξέλιξη του ματς. Αναγκαστικά όταν η Βαλένθια «έτρεξε» ένα επιμέρους 10-0 και προσπέρασε (85-82) εισήλθαν σε μια πολύ απαιτητική συνθήκη που ήταν υποχρεωμένοι να υπερβούν με ψυχραιμία.

Ψυχραιμία, ωστόσο, που δεν διέθεταν. Ούτε και τον τρόπο να ισορροπήσουν όσο διαδραματίζονταν από το 33’ και μετά. Ο Μιλουτίνοφ πάλευε μόνος του στην τελική ευθεία, ενόσω Ντόρσεϊ και Φουρνιέ (των 1/9 από τα 6μ75) ξόδευαν κάθε πιθανότητα ανατροπής από το -10 (88-98) με άστοχα μακρινά σουτ σε διαδοχικές επιθέσεις. Οι φιλοξενούμενοι ήταν σαρωτικοί στην τέταρτη περίοδο (16-32) και αδύνατον να ηττηθούν μετρώντας συνολικά 16 εύστοχα τρίποντα και 29 ασίστ μέσα στο ΣΕΦ!

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

Ολυμπιακός: Γουόκαπ 13 (2/4τρ, 8ασ), Νιλικίνα 5 (1/3τρ), Λι, Βεζένκοφ 24 (8/13δ, 2/6τρ, 8ρ), Παπανικολάου 6 (2/3τρ, 4ασ), Ντόρσεϊ 11 (2/5τρ), Πίτερς 8 (2/2τρ), Μιλουτίνοφ 13 (8ρ), Χολ 3, Φουρνιέ 9 (1/9τρ)

Βαλένθια: Μπάντιο, Τέιλορ 7 (1/1τρ, 4ρ, 5ασ), Πουέρτο 13 (3/4τρ), Ρίβερς 21 (3/7τρ), Πραντίγια 10 (1), Κι 3 (5ρ), Μοντέρο 13 (1/5τρ, 8ασ), Μουρ 4 (5ρ, 5ασ), Σακό 2, Τόμπσον 12 (3/4τρ, 6ασ), Κοστέλο 14 (4/8τρ), Νογκς