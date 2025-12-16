Προτάσεις κυρίως αναφορικά με το φορολογικό κατέθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ασκώντας ταυτόχρονα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων με ειδική έμφαση όμως στο αγροτικό ζήτημα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε τρίο της συμφοράς τους Μητσοτάκη, Πιερρακάκη Χατζηδάκη. Επιμένοντας στα θέματα της ακρίβειας, είπε ότι οι τιμές στα ράφια κάνουν χάι σκόρ και είναι πιο υψηλές από το μέσο όρο της Ευρώπης.

«Θέλετε αγρότες εξαθλιωμένους, ενώ θα μπορούσε να δώσει ανάσα ο πρωτογενής τομέας, αντί για σχέδιο η κυβέρνηση έχει να προτείνει σκάνδαλα, είπε ο κ. Φάμελλος. «Ο αγώνας των αγροτών αφορά όλους τους πολίτες, όλες τις κοινωνικές τάξεις, αφορά το κόστος προϊόντων στο ράφι», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, άφησε υπόνοιες κατά της κυβέρνησης λέγοντας ότι όταν ήρθε δικογραφία για να γίνει έρευνα ευθυνών το Μαξίμου επέλεξε να τα κουκουλώσει, όπως υποστήριξε. «Όλα τα κάνετε γιατί θέλετε να κουκουλώσετε τα σκάνδαλα στα Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Δεν δείχνει ότι είστε αδίστακτοι, αλλά επιβεβαιώνει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε συνταγματικές αλλαγές».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, τονίζοντας την ανάγκη για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, «για να μη μπορεί κανένα Μαξίμου κανένας Μητσοτάκης να μην διερευνήσει τις ευθύνες του»