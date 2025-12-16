Προερχόμενος από την κακή εμφάνιση στο Μιλάνο και αντιμετωπίζοντας την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στη σκληρή έδρα της ο Παναθηναϊκός όφειλε να ‘ναι πάνω απ’ όλα ανθεκτικός. Να δείξει ότι πνευματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα. Το νικηφόρο 81-77 επιβεβαίωσε πως το «τριφύλλι» ήταν καθόλα έτοιμο για μια μάχη μέχρι τέλους.

Από νωρίς άλλωστε τόσο το +5 (28-23) όσο και κυρίως το +10 (37-27) στη δεύτερη περίοδο έδειξαν πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να στρώσει τον δρόμο του προς το μεγάλο διπλό. Ο Ναν δεν εμφανίστηκε επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και ο Όσμαν είχε επιστρέψει με μπόλικη όρεξη για μια μεγάλη εμφάνιση στην πατρίδα του. Οι δυο τους είχαν μαζί 26 πόντους στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, ενόσω η Φενέρμπαχτσε μετρούσε 7 ασίστ για 11 λάθη.

Η συνέπεια βέβαια έλειψε και η επιστροφή των γηπεδούχων επηρέασε τα ως τότε διαμορφωμένα δεδομένα στο παρκέ. Οι «πράσινοι δυσκολεύονταν να σκοράρουν, είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά μαζί με πολλά λάθη και στο 28′ χρειάστηκε να κυνηγήσουν ανατροπή από το -8 (55-47). Μια όχι εύκολη αποστολή δεδομένου ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε αποκτήσει αυτοπεποίθηση και μομέντουμ.

Μόνο που ο Ερναγκόμεθ φρόντισε να πιστοποιήσει ότι υπάρχει ζωή. Και με τον Ισπανό φόργουορντ να γίνεται φάρος επιστροφής, ο Παναθηναϊκός ανέκτησε σταδιακά ό,τι είχε χάσει σε λίγα λεπτά. Ως το 69-64 τον κουβάλησε ο Σλούκας, προτού κι ο (άποντος στην τρίτη περίοδο) Ναν εισέλθει εκ νέου στην εξίσωση, με αποτέλεσμα το 76-68 του 37’35” να φέρει τον Παναθηναϊκό σε πλεονεκτική θέση.

Σοφά δεν διαχειρίστηκε την υπέρ της διαφορά η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, γιατί και τον χρόνο έτρωγε και αμυντικά ριμπάουντ έχανε. Όταν όμως ο Ναν κέρδισε αντιαθλητικό, για τράβηγμα στη μέση, μπήκαν και οι τίτλοι τέλος σ’ ένα ματς που οι «πράσινοι» ήταν συνολικά πιο αποδοτικοί από τη Φενέρμπαχτσε.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

Φενέρμπαχτσε: Μπέικοτ 3 (1/1τρ), Μπιρσέν, Μπόλντγουιν 11 (5ρ, 7ασ), Μέλι 6 (6ρ), Χόρτον – Τάκερ 22 (7/9δ, 0/4τρ, 6ρ), Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 15 (3/7τρ), Χολ 8 (1/3τρ, 3ασ), Ζάγκαρς, Κόλσον 10 (1/3τρ), Μπιρτς 2

Παναθηναϊκός: Σορτς 5 (1/5δ, 0/1τρ, 2κλ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 11 (1/4τρ), Σλούκας 7 (1/5τρ, 3ρ, 7ασ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 6 (2/4τρ), Ναν 25 (6/11δ, 2/6τρ, 4ασ, 4κλ, 5λ), Φαρίντ 4 (7ρ), Ερνανγκόμεθ 9 (1/1τρ, 5ρ, 2ασ), Μήτογλου 7 (6ρ), Γιούρτσεβεν 7 (4ρ)