Η Ελλάδα θα παρουσιάσει σύντομα έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό για στεγαστικά δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να τερματιστεί μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με το εκτοξευμένο κόστος αποπληρωμής που προκλήθηκε από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με δέλεαρ τα χαμηλότερα επιτόκια. Σήμερα, αποπληρώνουν τα δάνειά τους με πολύ υψηλότερες δόσεις, μετά τη σημαντική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ήταν επίσης δημοφιλή σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Πολλοί Έλληνες δανειολήπτες προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά των τραπεζών τους, ελπίζοντας σε αποζημίωση, ενώ οι τελικές αποφάσεις εκκρεμούν ακόμη.

«Ο προτεινόμενος συμβιβασμός θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνει κούρεμα μεταξύ 15% και 50% στο εναπομείναν ποσό των δανείων», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η ελληνική κυβέρνηση είχε σχεδιάσει να ανακοινώσει τον συμβιβασμό το καλοκαίρι, αλλά λόγω σύνθετων τεχνικών ζητημάτων οριστικοποιήθηκε μόλις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο συμβιβασμός θα προβλέπει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων των δανείων από ελβετικά φράγκα σε ευρώ, με έκπτωση στο συναλλαγματικό ισοζύγιο που θα κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.

Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 400 και 600 εκατ. ευρώ (470,40–706,56 εκατ. δολάρια), ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και τη συμμετοχή των δανειοληπτών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό αξιωματούχο και ακόμη έναν παράγοντα του τραπεζικού κλάδου. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση.

Σήμερα, από περίπου 37.000 εναπομείναντα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα 20.000 βρίσκονται ακόμη στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι «κόκκινα» δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του προγράμματος μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Ηρακλής», σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

(1 δολάριο = 0,8492 ευρώ)

