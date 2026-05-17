Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ως «επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣoΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Στο σχετικό σχόλιό του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα».

Ο κ. Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα πώς το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια εκφράζεται «με τα ρεκόρ ακρίβειας και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη». «Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους;», προσθέτει, ρωτώντας επιπλέον: «Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠαΣοΚ , «γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες». Υποστηρίζει, δε, ότι «τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται “μεταρρυθμίσεις”».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠαΣοΚ και την πολιτική αλλαγή», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.