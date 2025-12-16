«Διεκδικούμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις, γιατί χωρίς την υπογραφή τους, η σύμβαση δεν μπορεί να είναι κλαδική, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική», τονίζει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), Νίκος Καραγεώργης, ενόψει της νέας απεργίας που έχει προκηρύξει το ΣΕΗ το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Το ΣΕΗ απήυθυνε κάλεσμα στους δημοσιογράφους σήμερα, προκειμένου να αποσαφηνίσει τα αιτήματα των ηθοποιών σχετικά με την συλλογική σύμβαση εργασίας που επιδιώκει να υπογράψει με τις ενώσεις των παραγωγών Π.Ε.Θ (Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου) και ΕΝΘΕΠΑ (Θεατρικών Παραγωγών), μετά τη ρήξη στις σχετικές διαπραγματεύσεις, που οδήγησε τους ηθοποιούς σε απεργιακή κινητοποίηση στις 5 Δεκεμβρίου, με το ποσοστό συμμετοχής – κατά την εκτίμηση του ΣΕΗ – να εκτιμάται στο 97% του συνόλου των θεάτρων.

Συλλογική σύμβαση εργασίας και θεατρικές πρόβες

Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο το ΣΕΗ όσο και οι ενώσεις ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ, κατέληξαν σε μία αρχική συμφωνία συλλογικής σύμβασης εργασίας, έχοντας διανύσει ενάμισι χρόνο συνομιλιών και κατοχυρώσει: τον βασικό μισθό στα 1.250 ευρώ από 3 έως 8 παραστάσεις, βασικό ελάχιστο μισθό από 5 έως 8 παραστάσεις και από 1 έως 4 παραστάσεις το ημερομίσθιο να είναι στα 65 ευρώ ανά ημέρα.

Μετά από 13 χρόνια απουσίας συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο, το σωματείο των ηθοποιών διεκδικεί συλλογικές συμβάσεις στο ελεύθερο (ιδιωτικό) θέατρο με το βλέμμα στραμμένο στο ζήτημα της μη αμοιβόμενης εργασίας κατά τη διάρκεια των προβών και της προετοιμασίας μιας παράστασης. «Είμαστε το μόνο επάγγελμα που δεν αμοίβεται για τις ώρες εργασίας στην πρόβα, δεν έχει αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα δηλαδή, που προϋποθέτουν ασφάλιση του εργαζόμενου και διαφάνεια», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΗ.

Η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από την ΠΕΘ προέβλεπε τη δυνατότητα οι ηθοποιοί να αμείβονται για τις πρόβες με τον βασικό μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προσαυξημένο κατά 10%. Η πρόταση εξετάστηκε, ωστόσο κρίθηκε προτιμότερο να υπάρξει συμφωνία σε ένα σαφές ποσό, ώστε η εργασία των προβών να αμείβεται σταθερά.

Υπενθυμίζεται ότι στις τελευταίες συλλογικές συμβάσεις πριν από την κατάργησή τους το 2012, ο βασικός μισθός ανερχόταν στα 1.236 ευρώ μικτά, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται αμοιβή για τις πρόβες. Το ποσό των 1.250 ευρώ που διεκδικείται σήμερα αντιστοιχεί μόλις σε 14 ευρώ περισσότερα από τον μισθό του 2012, σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με το ΣΕΗ.

Ενιαίος βασικός μισθός χωρίς αστερίσκους

Αγκάθι στις διαπραγματεύσεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ του ΣΕΗ και των παραγωγών είναι η πρόταση της ΠΕΘ για τη θέσπιση υποκατώτατου μισθού, κάτω των 1.250 ευρώ, με μισθολογική κλίμακα για νέους ηθοποιούς που μόλις αποφοιτούν από τις δραματικές σχολές, για το οποίο έχει γράψει το ΒΗΜΑ σε σχετικό ρεπορτάζ (το ΣΕΗ δεν δέχεται ηθοποιούς δύο ταχυτήτων).

«Μας κατηγορούν ότι αρνούμαστε να εγγυηθούμε ότι η η θεατρική πρόβα θα προηγείται πάντα, δεν ισχύει», απαντά ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγεώργης σημειώνοντας ότι η σύμβαση που έχει συμφωνηθεί, αναφέρει ότι το θέατρο προηγείται όλων των παρεμφερών εργασιών του ηθοποιού, δηλαδή της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και ό,τι άλλο κάνει κανείς ως εργασία πέραν της θεατρικής παράστασης όπου συμμετέχει. Ως προς τη θέση της ΠΕΘ να μην αμοίβονται οι πρόβες στις οποίες δεν εμφανίζονται οι ηθοποιοί (π.χ. στην περίπτωση που ένας ηθοποιός απασχολείται σε τηλεοπτικά γυρίσματα) ενώ το ΣΕΗ εμμένει στην κανονική αμοιβή του ηθοποιού, το σωματείο των ηθοποιών σημειώνει ότι αυτή η επιλογή συνιστά αντικειμενικά σπάσιμο του τρίμηνου συμβολαίου ανάμεσα στον ηθοποιό και την εκάστοτε παραγωγή.

«Στόχος μας είναι μια ενιαία σύμβαση και όχι αποσπασματικές συμφωνίες: όχι μία με την ΠΕΘ και μια διαφορετική με την ΕΝΘΕΠΑ, αλλά μία κοινή σύμβαση, υπογεγραμμένη και από τις δύο, ώστε να μπορεί να κηρυχθεί υποχρεωτική και να αποκτήσει πραγματικά κλαδικό χαρακτήρα. Δεν επιδιώκουμε περιορισμένες επιχειρησιακές συμβάσεις, ούτε συμφωνίες που θα φέρουν τις υπογραφές λίγων παραγωγών από κάθε ένωση. Τέτοιες συμβάσεις δεν μπορούν ποτέ να λειτουργήσουν ως κλαδικές, ούτε να εφαρμοστούν υποχρεωτικά. Για να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα, η σύμβαση οφείλει να φέρει τη σφραγίδα και των δύο εργοδοτικών ενώσεων», συμπληρώνει ο κ. Καραγεώργης.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Την ίδια στιγμή, οι σχέσεις του ΣΕΗ με τους παραγωγούς, όπως μαρτυρά και η χθεσινή, σε έντονο ύφος, ανακοίνωση της ΠΕΘ, είναι σε σημείο όξυνσης. Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου παραγωγών δηλώνει έτοιμο για αγώνα μέχρι την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων (ενδεχομένως μικρές επαναλαμβανόμενες απεργίες), που θα πάρουν και τη μορφή ενημέρωσης του κοινού με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η επόμενη απεργία των ηθοποιών στις 27 Δεκεμβρίου είναι σε ημερομηνία εντός της χριστουγεννιάτικης περιόδου που την καθιστά ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις θεατρικές παραγωγές. Ωστόσο η επιθυμία για ανοιχτά θέατρα παραμένει. «Εμείς θέλουμε ανοιχτά θέατρα, με συλλογική σύμβαση εργασίας», επιμένει το ΣΕΗ.