Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που είναι στα μπλόκα, βρίσκονται σε έντονες συζητήσεις μεταξύ τους μετά τις δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας βρίσκονται σε διαβουλεύσεις αυτές τις ώρες για το πώς θα κινηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς και τη στάση, πρόκειται να κρατήσουν απέναντι στην κυβέρνηση. Όλοι μαζί αναμένεται να πάρουν μία απόφαση για το πώς θα συνεχίσουν.

Εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής μιλώντας στο «Βήμα» ανέφεραν ότι δεν άκουσαν κάτι καινούργιο από τον αρμόδιο υπουργό. Μάλιστα, σημειώνουν πως μέχρι να έχουν στα χέρια τους κάτι χειροπιαστό δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν από κοινού και συλλογικά θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Τι είπε ο Κώστας Τσιάρας

Ο υπουργός υπογράμμισε κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πως: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση. Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Επεσήμανε δε, ότι υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στον ΕΛΓΑ, καθώς και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο.