Στα μπλόκα θα παραμείνουν οι αγρότες μέχρις ότου να δοθεί ένα κίνητρο από την κυβέρνηση, για να μπορούν να μπουν σε διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τα μεγάλα συλλαλητήρια στη Θεσσαλία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τη στήριξη στον αγώνα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Ωστόσο, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από τα μπλόκα βρίσκονται ακόμα σε διαβουλεύσεις για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα, ενώ δεν αποκλείεται και περαιτέρω κλιμάκωση. Όπως οι ίδιοι εξηγούν στο «Βήμα», ακόμα δεν έχουν πεισθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την δικαίωση των αιτημάτων τους. Επίσης, τονίζουν πως στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, δεν άκουσαν κάτι που να τους πείσει να υποχωρήσουν.

Από τα μπλόκα στην Αθήνα

Σήμερα, μεγάλες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, για αυτό και εκπρόσωποι των μπλόκων, θα βρεθούν στο Σύνταγμα, για να διαδηλώσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος».

Όμως, δεν πρόκειται να σημειωθεί καμία συνάντηση με τον πρωθυπουργό ή με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ίδιοι υπογραμμίζουν δε, πως κανένας δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση, αν δεν παρθεί από κοινού η απόφαση από όλα τα μπλόκα της χώρας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Τα αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και των μελισσοκόμων, όπως αυτά στάλθηκαν μέσω mail στην κυβέρνηση, έχουν ως εξής:

Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ). Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουμε δυο φλέγοντα ζητήματα:

ΕΥΛΟΓΙΑ στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ».

Τι είπε ο Κώστας Τσιάρας

Ο υπουργός υπογράμμισε κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πως: «Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι: «Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση. Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Επεσήμανε δε, ότι υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στον ΕΛΓΑ, καθώς και στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο.