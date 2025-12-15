Να προσέλθουν άμεσα σε διάλογο με την κυβέρνηση κάλεσε εκ νέου τους αγρότες ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, με δηλώσεις του το απόγευμα της Δευτέρας (15/12). «Αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και πάντοτε προσπαθούμε για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Όλοι γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες. Έχουμε αντιμετωπίσει σειρά αιτημάτων και έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσιάρας.

Αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων στην τιμή του αγροτικού ρεύματος, στην τιμή του αγροτικού πετρελαίου, στο κόστος παραγωγής, στον ΕΛΓΑ προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται με ταχύτερο ρυθμό ενώ αναφέρθηκε και σε ενισχύσεις σε κλάδους που πλήττονται περισσότερο όπως οι κτηνοτρόφοι χωρίς πάντως να ανακοινώσει τίποτα συγκεκριμένο.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπιση.

Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τούς τελευταίους μήνες.

Από τη δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.

Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας.

Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

– στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

– στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

– στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

-στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Γι’ αυτό καλούμε, άμεσα, τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα.

Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.