Το έγκλημα που στάθηκε η θρυαλλίδα για να βρεθεί η Χρυσή Αυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης περιέγραψε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακή Στεφανάτου, κατά την τρίτη ημέρα της αγόρευσής της στη δίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όπως τόνισε, δεν ήταν ένα τυχαίο ή παρορμητικό έγκλημα, αλλά προϊόν κεντρικής απόφασης και οργανωμένης δράσης, ενταγμένο στη «στρατηγική της έντασης» που είχε επιλέξει η ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

«Επελέγη ως στόχος γιατί τους χλεύαζε»

«Ο Παύλος Φύσσας επελέγη ως κατάλληλος στόχος γιατί τους εξυβρίζει και τους χλευάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, υπογραμμίζοντας ότι η δολοφονία του 34χρονου μουσικού εντάσσεται σε μια συνειδητή επιλογή της ηγεσίας της οργάνωσης να κλιμακώσει τη βία.

Σύμφωνα με την αγόρευση, ο Φύσσας δεν ήταν «επώνυμος στόχος» αλλά ο «ανώνυμος εχθρός» που κάθε μέλος της εγκληματικής –και όχι τρομοκρατικής, όπως τόνισε– οργάνωσης θεωρούσε ότι έχει το «ηθικό έρεισμα» να χτυπήσει.

Η Τοπική της Νίκαιας και το τάγμα εφόδου

Η κυρία Στεφανάτου ξεκίνησε την ανάλυση της δολοφονίας με πλήρη καταγραφή της δράσης της Τοπικής Οργάνωσης της Νίκαιας, της πιο βίαιης και ενεργής δομής της Χρυσής Αυγής.

Μέλη της, «υπό την εντολή του Ιωάννη Λαγού, έφεραν εις πέρας την αποστολή», όπως ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αντικείμενο αυτής της αποστολής τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013.

Η Τοπική της Νίκαιας, με πυρηνάρχη τον Γιώργο Πατέλη, λειτουργούσε με «στρατιωτική πειθαρχία», λαμβάνοντας επαίνους από την ηγεσία της οργάνωσης. «Πειθαρχία στον αρχηγό και στις εντολές του. Όποιος δεν το κάνει είναι προδότης», διάβασε η εισαγγελέας από εσωτερικά κείμενα, σημειώνοντας ότι στα γραφεία γίνονταν ακόμη και βιντεοπροβολές εγκλημάτων μεταναστών για τον φανατισμό των μελών.

Μια μακρά αλυσίδα βίας πριν από τη δολοφονία

Η εισαγγελική λειτουργός παρουσίασε τη δολοφονία Φύσσα ως το σοκαριστικό τέλος μιας μακράς αλυσίδας βίαιων επιθέσεων που βαρύνουν την Τοπική της Νίκαιας.

Αναφέρθηκε σε επιθέσεις σε μετανάστες, ακόμη και σε ανήλικους μαθητές μέσα σε λεωφορεία, καθώς και σε περιστατικά που είχαν οδηγήσει τον Δήμο σε παρεμβάσεις και εκδηλώσεις μνήμης για την Αντίσταση.

«Οι μαχαιροβγάλτες που είχε μαζέψει ο Λαγός», όπως μετέφερε λόγια μάρτυρα, συνιστούσαν έναν μηχανισμό έτοιμο να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, στο πλαίσιο μιας κεντρικά σχεδιασμένης κλιμάκωσης της βίας.

«Αντέγραψαν τη στρατηγική της έντασης των Ιταλών φασιστών»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η εισαγγελέας στη στρατηγική επιλογή της Χρυσής Αυγής να προκαλέσει κοινωνική και πολιτική αποσταθεροποίηση.

Όπως σημείωσε, εννέα μήνες πριν από τη δολοφονία Φύσσα, η ηγεσία είχε αποφασίσει την κλιμάκωση της βίας, αντιγράφοντας τη «στρατηγική της έντασης» των Ιταλών φασιστών. «Να προκαλέσουν την αντίδραση της Αριστεράς, να υπάρξει αντεπίθεση και να παρέμβει το παρακράτος», εξήγησε, θυμίζοντας δηλώσεις στελεχών περί «εμφυλίου».

Η νύχτα της δολοφονίας, λεπτό προς λεπτό

Η κυρία Στεφανάτου ήταν κατηγορηματική: μέσα στην καφετέρια όπου βρισκόταν ο Παύλος Φύσσας δεν συνέβη απολύτως τίποτα. Δεν υπήρξε καβγάς, διαπληκτισμός ή λεκτική αντιπαράθεση.

Το μόνο που έγινε ήταν η αναγνώριση του Φύσσα από τον Ιωάννη Άγγο, ο οποίος ξεκίνησε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα –επτά συνολικά– προς μέλη της ομάδας ασφαλείας της Χρυσής Αυγής.

Ακολούθησε η οργανωμένη κινητοποίηση του τάγματος εφόδου, παρουσία αστυνομικών, με συντεταγμένη κίνηση και κραυγές «να ’τος, εκεί είναι». Ο Παύλος Φύσσας φώναξε «τρέξτε» στους φίλους του, επιλέγοντας να μείνει πίσω, πιθανόν για να τους προστατεύσει.

«Τον εξάντλησαν μέχρι να φτάσει ο Ρουπακιάς»

Σύμφωνα με την αγόρευση, η επίθεση δεν είχε στόχο την άμεση εξόντωση από το πλήθος, αλλά την καθυστέρηση και εξάντληση του θύματος.

«Εμπόδιζαν τους φίλους του να τον βοηθήσουν, δίνοντας στον Ρουπακιά όλο τον χρόνο για να επιφέρει τα θανατηφόρα πλήγματα», είπε η εισαγγελέας, περιγράφοντας μια καταδρομική ενέδρα με εναλλασσόμενες επιθέσεις.

Η «εκτέλεση» και το τελευταίο μήνυμα του Φύσσα

Ο Γιώργος Ρουπακιάς, όπως τόνισε, ενήργησε «επαγγελματικά και βάσει σχεδίου». Κινήθηκε κυκλωτικά, αιφνιδίασε τον Φύσσα και, αφού άνοιξε ο κύκλος των χρυσαυγιτών, τον αγκάλιασε και τον μαχαίρωσε θανάσιμα.

«Δεν είναι διαπροσωπικό έγκλημα. Είναι εκτέλεση», υπογράμμισε η εισαγγελέας.

Συγκλονιστική ήταν η αναφορά στις τελευταίες στιγμές του μουσικού: βαριά τραυματισμένος, με πλήρη συνείδηση ότι πεθαίνει, υπέδειξε ο ίδιος τον δολοφόνο του, σηκώνοντας την μπλούζα του και αποκαλύπτοντας το τραύμα.

«Την εξιχνίαση της δολοφονίας του, την έκανε μόνος του ο Παύλος Φύσσας», είπε χαρακτηριστικά.

Ιεραρχία μέχρι την κορυφή

Βάσει των στοιχείων της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου, η εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Ιωάννης Λαγός είχε συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της επίθεσης και ήταν υπόλογος στον Νίκο Μιχαλολιάκο.

«Τίποτα δεν θα έκανε ο Πατέλης χωρίς την έγκριση του Λαγού», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και τα συνθήματα μετά τη δολοφονία («πάμε να απελευθερώσουμε έναν δικό μας») εντάσσονταν στην ανάγκη κατασκευής ενός ψευδούς «ηθικού ερείσματος».

Η αγόρευση συνεχίζεται

Η αγόρευση της Κυριακής Στεφανάτου για τους 42 κατηγορούμενους της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής θα συνεχιστεί αύριο, με το δικαστήριο να καλείται να σταθμίσει όχι μόνο το συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά ολόκληρη τη δομή, τη λειτουργία και τη στρατηγική μιας εγκληματικής οργάνωσης που άφησε πίσω της νεκρούς, τραυματίες και βαθιά τραύματα στη δημοκρατία.