Μετά από σχεδόν 200 συνεδριάσεις του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, έφτασε η ώρα της αγόρευσης της Εισαγγελέως της έδρας επί της ενοχής των κατηγορουμένων.

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε πριν από τρεισήμισι χρόνια, τον Ιούνιο του 2022 και είναι η πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά που βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου μία ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος. Ολοι τους έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή που σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση έχει δολοφονήσει τον Παύλο Φύσσα, τον Αιγύπτιο αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ και έχει διαπράξει σωρεία άλλων βίαιων ρατσιστικών επιθέσεων.

Με την αγόρευση της η εισαγγελική λειτουργός θα αναδείξει ζητήματα που έχουν ιδιαίτερο βάρος κατά την εκτίμηση της, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση στην επί της ενοχής ή μη και ποιών εκ των κατηγορουμένων απόφαση.

Εγκληματική οργάνωση

Το κρίσιμο στη σημερινή διαδικασία της εισαγγελικής αγόρευσης είναι αν η εισαγγελική λειτουργός θα δεχθεί την ομόφωνη πρωτόδικη απόφαση που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος ή αν θα προσχωρήσει στην θέση που είχε διατυπώσει η συνάδελφος της, στην πρώτη δίκη, η οποία έκρινε ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και ότι τα σοβαρότατα αδικήματα κατά ζωής, που χρεώνονται στη Χρυσή Αυγή ήταν μεμονωμένες ενέργειες ασύνδετες τόσο από τη λειτουργία δομημένης και με ιεραρχία οργάνωσης όσο και με το ναζιστικό ιδεολογικό υπόβαθρο της.

Δύο αντίθετες εφέσεις

Ιδιαίτερα σημαντικό στην παρούσα δίκη είναι ότι κρίνονται δύο διαφορετικής εφέσεις. Από τη μία πλευρά οι εφέσεις των κατηγορουμένων που επιδιώκουν την ευνοϊκότερη ποινική τους μεταχείριση αλλά και το εισαγγελέα Στέλιου Κωσταρέλλου, αναπληρωτή στην πρωτοβάθμια δίκη, ο οποίος άσκησε έφεση υπέρ του νόμου ζητώντας μεγαλύτερη ποινή για τους κατηγορουμένους από αυτήν που πρωτόδικα τους επιβλήθηκε.

Η εισαγγελική έφεση αφορά στις ποινές που επιβλήθηκαν σε συνολικά δώδεκα κατηγορούμενους. Πρόκειται για την ηγεσία της οργάνωσης, δηλαδή τους επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής καθώς και τους πέντε που καταδικάστηκαν ως μέλη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 στο Ικόνιο Περάματος.

Ο εισαγγελέας ζητά αύξηση των ποινών για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο και τα στελέχη του κόμματος Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστο Παππά, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο (καταδικασμένοι όλοι σε κάθειρξη τουλάχιστον 13 ετών) και Αρτέμη Ματθαιόπουλο που καταδικάστηκε σε 10ετη κάθειρξη. Αύξηση ζητά επίσης και για τους πέντε καταδικασθέντες για την άγρια επίθεση στο σπίτι των Αιγυπτίων ψαράδων, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος.

Οι κατηγορούμενοι και πρωτόδικα καταδικασθέντες

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα κρίνει συνολικά 42 κατηγορούμενους. Από αυτούς η πλειονότητα οδηγήθηκε στη φυλακή, με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2020. Οι περισσότεροι βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής, πλην του ισοβίτη Γιώργου Ρουπακιά. Κρατούμενοι παραμένουν επίσης οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Στη δίκη είναι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση η 18μελής κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εκλεγεί το 2012 με τη Χρυσή Αυγή. Πλην των επτά που έχουν καταδικαστεί για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δικάζονται και άλλοι 11 πρώην βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Μεταξύ των τελευταίων, η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου Ελένη Ζαρούλια, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης κ.ά, στους οποίους οι πρωτόδικες ποινές ξεκινούν από τα 5 και φθάνουν τα 7 έτη.

Δικάζονται επίσης συνολικά αλλά 24 πρόσωπα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Από αυτούς πολλοί, μεταξύ των οποίων οι δύο πυρηνάρχες της Χρυσής Αυγής σε Νίκαια και Πέραμα, βαρύνονται επιπλέον είτε με την δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα, είτε με την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Τρία κακουργήματα

Η εισαγγελέας θα αναφερθεί σε τρία κακουργήματα.

Το πρώτο αφορά την εγκληματική οργάνωση και ειδικότερα τις κατηγορίες αφορούν την ιεραρχική δομή και βίαιη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, διαπράχθηκαν τα άλλα δύο κακουργήματα και συγκεκριμένα:

– Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αργά τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 από ομάδα μελών, τάγμα εφόδου της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, οι οποίοι διευκόλυναν το στέλεχος της οργάνωσης Γιώργο Ρουπακιά να πλήξει θανάσιμα με μαχαίρι τον μουσικό. Η δολοφονία, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, ήταν «στοχευμένο και οργανωμένο σχέδιο επίθεσης σε βάρος του» καθώς «ο Παύλος Φύσσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά».

Για τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού λογοδοτούν ο Γιώργος Ρουπακιάς, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και 14 έτη κάθειρξης, και άλλοι 15 κατηγορούμενοι, καταδικασμένοι σε ποινές κάθειρξης από 7 έως και 10 έτη.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι και ο «πυρηνάρχης» της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

-Την απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ στις 12 Ιουνίου 2012, όταν τάγμα εφόδου που απαρτίζονταν από μέλη τής Τοπικής της ΧΑ Περάματος εισέβαλαν χαράματα στο σπίτι του θύματος και επιτέθηκαν στον ίδιο και σε άλλους συμπατριώτες του που κοιμόνταν. Ο αλιεργάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά καθώς τον χτύπησαν με κοντάρια και λοστούς στο κεφάλι.

Σε πρώτο βαθμό για την άγρια επίθεση καταδικάστηκαν 5 κατηγορούμενοι σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης 7 έως 10 ετών.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι και ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής.

Αντιφασισιστικές διαδηλώσεις

Ενόψει της εισαγγελικής αγόρευσης δεκάδες σωματεία και φορείς απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να συγκεντρωθούν το πρωί στο Εφετείο.

Και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, απηύθυνε κάλεσμα: «Σας θέλω πάλι όλους δίπλα μου».