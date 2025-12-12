«Η Χρυσή Αυγή είναι γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους. Τα μέλη όφειλαν πλήρη υποταγή στην ιεραρχία. Τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης». Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της εισαγγελέως της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακής Στεφανάτου που εξακολουθεί να αγορεύει στη δευτεροβάθμια δίκη για τη Χρυσή Αυγή.

«Εγκληματική οργάνωση»

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της ούτε στιγμή δεν έδειξε να αμφιβάλλει για το χαρακτήρα της οργάνωσης: «Πρόκειται περί ενός ναζιστικού κόμματος κατά τα πρότυπα της Εταιρείας της Θούλης, μήτρας του εθνικοσοσιαλισμού κόμματος της Γερμανίας, το τάγμα της οποίας με το όνομα Χρυσή Αυγή είχε ως βασική αρχή ότι “ο χώρος στην Γη δεν φτάνει για όλους”».

«Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα. Δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία», τόνισε

Αναφερόμενη στους 42 κατηγορουμένους η εισαγγελέας είπε πως πρόκειται για «γνήσια τέκνα ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους».

Εγκληματική οργάνωση και όχι κόμμα

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα αλλά εγκληματική οργάνωση. Το κόμμα ήταν «βιτρίνα» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης για τα μέλη της οργάνωσης και κατηγορουμένους στη δίκη τους χαρκατήρισε «απόβλητα, επαγγελματικά αποτυχημένους, ο Μιχαλολιάκος ενδιαφερόταν να στήνει γιουρούσια», περιέγραψε. «Ήταν άνθρωπος του πεζοδρομίου. Η Χρυσή Αυγή ήταν πεζοδρόμιο».

«Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις αρνήθηκαν τη ναζιστική τους ιδεολογία»

«Πάντα έχω την απορία γιατί άνθρωποι πραγματικά ευφυείς θεωρούν όλους τους άλλους ηλίθιους» είπε η Εισαγγελέας αναφερόμενη στην προσπάθεια κατηγορουμένων για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης να κρύψουν τη ναζιστική ιδεολογία τους. «Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις αρνήθηκαν τη ναζιστική τους ιδεολογία» είπε.

«Ολα ήταν οργανωμένα σε γνώση της κεντρικής διοίκησης»

Ως προς την δράση της οργάνωσης, η κ. Στεφανάτου περιέγραψε αρχικά τη δομή της Χρυσής Αυγής πριν και μετά την εκλογή της στο κοινοβούλιο και τη «διαρκή λογοδοσία των κατώτερων οργάνων στην κεντρική διοίκηση», διευκρινίζοντας ότι «η απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την κεντρική διοίκηση παρακάμπτοντας κάποιο ενδιάμεσο όργανο απαγορεύεται ρητά γιατί κάτι τέτοιο θα παρέκαμπτε το οργανόγραμμα», καταλήγοντας ότι «όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της κεντρικής διοίκησης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι απόντες ήταν όλοι οι κατηγορούμενοι και πρώην στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης που ήδη έχουν αποφυλακιστεί πλην του Ιωάννη Λαγού που παραμένει στη φυλακή.

Αντιφασισιστικές διαδηλώσεις

Ενόψει της εισαγγελικής αγόρευσης δεκάδες σωματεία και φορείς απηύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να συγκεντρωθούν το πρωί στο Εφετείο.

Και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα, απηύθυνε κάλεσμα: «Σας θέλω πάλι όλους δίπλα μου».