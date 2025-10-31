Την αμετάκλητη και τελεσίδικη καταδίκη των κατηγορουμένων ζητάει πλήθος κόσμου – μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων και πολίτες – που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί, έξω από το κτίριο του Εφετείου και διαδηλώνουν με πανό και συνθήματα, καθώς η δίκη σε δεύτερο βαθμό, της Χρυσής Αυγής εισέρχεται στο τελικό της στάδιο και η διαδικασία προχωρά με τις απολογίες των ηγετικών στελεχών της εγκληματικής οργάνωσης.

«Ο αγώνας συνεχίζεται»

​«Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ πιο συχνά και μέσα και έξω από τα δικαστήρια, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος με μία τελεσίδικη καταδίκη», τόνισε ο δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής, Κώστας Παπαδάκης, ενημερώνοντας τους συγκεντρωμένους και πρόσθεσε: «Συνεπώς, μην επαναπαυόμαστε στο αποτέλεσμα της πρωτόδικης απόφασης. Ο αγώνας συνεχίζεται».

​Όπως εξήγησε, από τους 42 κατηγορουμένους που παραμένουν ενεργοί στη δίκη, έχουν ήδη απολογηθεί οι 20, ενώ με τις σημερινές απολογίες ο αριθμός θα φτάσει τους 23, την ώρα που άλλοι κατηγορούμενοι, όπως ο ισοβίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ζήτησαν να απολογηθούν με υπόμνημα. ​«Η δίκη ξεκίνησε με την απολογία του Χρήστου Παππά και η πρόεδρος είπε ότι δε θα δώσει άλλο χρονικό περιθώριο, ότι θέλει σήμερα να τελειώσουνε και οι τρεις απολογίες. Αντιλαμβάνεστε από αυτό ότι η αποδεικτική διαδικασία, εκτός απροόπτου, τελειώνει σήμερα», σημείωσε ο κ. Παπαδάκης και συμπλήρωσε πως ο χρόνος που ακολουθεί αφορά στην εισαγγελική πρόταση και τις αγορεύσεις. «Πρέπει να είμαστε πάλι εδώ», κατέληξε, ώστε τα αποτελέσματα της δίκης «να αποτελέσουν οριστικό παρελθόν για την εγκληματική δράση των ταγμάτων εφόδου».

Ποιοι απολογούνται σήμερα

Στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών βρίσκονται σήμερα οι Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς και Στάθης Μπούκουρας. Από τους 42 κατηγορουμένους σε δεύτερο βαθμό, εμφανίστηκαν να απολογηθούν μόνο οι 23, καθώς πολλοί έχουν ήδη εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές τους.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Παρούσα σήμερα στο δικαστήριο είναι και η Μάγδα Φυσσα. Ο γιος της Παύλος δολοφονήθηκε από τον Ρουπακιά στην υπόθεση που αποτέλεσε την απαρχή για το «ξήλωμα» της Χρυσής Αυγής.

«Πολιτικός γκανγκστερισμός» η ποινική δίωξη σε βάρος μου

Στην απολογία του, ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε «μύθο» τον ρόλο του υπαρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που του έχει αποδοθεί, άδικη την πρωτόδικη καταδίκη του και τη δίωξη εναντίον του πολιτική, ισχυριζόμενος ότι έγινε «επειδή κόβαμε ψήφους στον Σαμαρά και γι’ αυτό βρέθηκα στη φυλακή. Η κατηγορία αυτή έγινε κατόπιν εντολών της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική».

Ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για «τερατώδη ψεύδη» που τον έφεραν στη θέση του εγκληματία και στο εδώλιο του δικαστηρίου. Σε ο,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποστήριξε ότι δε γνώριζε τίποτα και δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν. Επέμεινε ότι το έμαθε την επόμενη μέρα το πρωί που πήγαινε στη Βουλή και πως δε γνώριζε ούτε το θύμα ούτε ποιος ήταν ο καθ’ ομολογίαν δράστης, Ρουπακιάς.

Ο Ν. Παππάς αναρωτήθηκε αν το πρωτόδικο δικαστήριο ενέδωσε σε εξωδικαστικές πιέσεις. Στη συνέχεια έκανε λόγο για «παγίδες» που καλλιέργησαν τα ΜΜΕ: «Είμαι ένοχος που εξελέγην βουλευτής; Αφού κατηγορήθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα ως εγκληματική οργάνωση, γιατί δεν κατηγορήθηκαν και οι βουλευτές που είχαν εκλεγεί νωρίτερα ή οι υποψήφιοι βουλευτές;». Στη συνέχεια μίλησε για πρωτοφανή δίωξη και απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην κατηγορία ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «πολιτικό γκανγκστερισμό».

Αναφερόμενος στις φωτογραφίες που κατασχέθηκαν μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ισχυρίστηκε ότι αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ουδέποτε τις είχε χρησιμοποιήσει ή τις είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος: «Κανένας δεν έκρυψε ότι η Χρυσή Αυγή όταν ιδρύθηκε είχε εθνικοκοινωνικό προσανατολισμό, αλλά το κοινοβουλευτικό κόμμα της Χρυσής Αυγής το 2012, δεν στηρίζονταν σε πρακτικές του παρελθόντος».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου είπε ότι η Χρυσή Αυγή είχε ιεραρχία, υπήρχε σεβασμός προς το πρόσωπο του γενικού γραμματέα του οποίου η ψήφος στο Κεντρικό Συμβούλιο, όπως συμβαίνει και αλλού, μετρούσε για δύο.

Αφού απολογηθούν Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός, αναμένεται ο προσδιορισμός της ημερομηνίας αγόρευσης από την εισαγγελέα της έδρας για την ενοχή ή μη των κατηγορούμενων.